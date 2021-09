Spehar, Cumhurbaşkanı Tatar’a veda ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilciliği ve BM Barış Gücü Misyon Şefliği görevinden bu ay sonu ayrılacak olan Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

10 Haziran 2016’da devraldığı görevden, görev süresinin dolması nedeniyle ayrılacak olan Kanadalı diplomat, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a veda ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de başlayan veda ziyareti niteliğindeki görüşmede, ilk olarak Tatar ile Spehar arasında baş başa yaklaşık bir saat süren görüşme yapıldı ve ardından Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve müzakere heyetinden bazı üyelerinin de katıldığı öğle yemeğine geçildi.

Spehar, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

“TATAR’IN BM GENEL SEKRETERİ İLE YAPACAĞI GÖRÜŞMEDEN OLUMLU BİR SONUÇ ÇIKMASINI ÜMİT EDİYORUM”

BM yetkilisi Spehar, Tatar’ı görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kısa bir süre içinde adadan ayrılacağını ve Tatar’a ve ekibine göstermiş olduğu iş birliğinden ötürü teşekkür etmek istediğini söyledi.

Görüşmede, yaklaşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısını ele aldıklarını ifade eden Spehar, bu toplantının her yıl BM Genel Sekreteri ile görüşmek için “önemli bir fırsat” olduğunu ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın burada, özellikle de BM Genel Sekreteri ile yapacağı görüşmeden “bir şekilde olumlu bir sonuç çıkmasını” ümit ettiğini ifade etti.

Spehar ayrıca, “Sayın Tatar’ı, Anastasiades’i cesaretlendirdiğim gibi, adanın her iki tarafından insanları uzlaşma için bir araya gelmeye ve yürüttükleri uzlaşma çalışmalarına devam etmeye cesaretlendirmeye devam etmesi konusunda cesaretlendirmek istedim, çünkü bu adada Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların bir birini anlamasının, bir biriyle görüşmesinin ve birlikte çalışmaya devam etmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, barış için vazgeçilmez bir zemindir” diye konuştu.

“BARIŞ SÜREÇLERİNDE KADINLARIN YER ALMALARI VE SESLERİNİN DUYURMALARI ÖNEMLİ”

Spehar, şahsen tüm Kıbrıslıların barış için çalışmasını cesaretlendirmek istediğini, buradaki beş yılı aşkın görev süresinde barış konusunda çalışmalar yürüten birçok kişi ile tanışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, “Çalışmalarına devam etmeleri dilerim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Kıbrıs’ta barıştan ‘vazgeçmeyeceğini’ söylemiştir. Umarım ki Kıbrıslılar da aynı şekilde barıştan vazgeçmezler” dedi.

Barış inşa edilmesi süreçlerinde özellikle kadınların yer almalarının ve seslerinin duyurmalarının ve ayrıca daha fazla gencin bu sürece katılımının sağlanmasının önemine de işaret eden Kanadalı diplomat, “Adada eninde sonunda Kıbrıs konusuna bir çözüm bulunacağını görmeyi gerçekten umuyorum. Kaybedilecek bir zaman yok” dedi.

“ÜÇLÜ GÖRÜŞME YA DA BU TÜRDEN BİR GÖRÜŞME KONUSUNA NEW YORK’TA KARAR VERİLECEKTİR”

Spehar, New York’ta yapılacak BM Genel Kurul toplantısı sırasında BM Genel Sekreteri Guterres ile iki liderin bir araya geleceği üçlü bir görüşmenin yer alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine, “Şu an için ikili görüşmelerin yapılması bekleniyor. BM Genel Sekreteri, New York’ta, Kıbrıs konusuyla ilgili tüm taraflarla ayrı ayrı bir araya geliyor. Bu görüşmeler kesinlikle yapılacaktır. Üçlü bir görüşme ya da bu türden bir görüşmenin yapılıp yapılmayacağı New York’ta karar verilecek bir konudur” dedi.

SPEHAR, ADADAN “KARIŞIK DUYGULAR” İÇİNDE AYRILIYOR

Bir soru üzerine, görev süresini tamamlamasının ardından adadan “karışık duygular” içinde ayrılıyor olduğunu ifade eden Spehar, Kıbrıs’ta görev yapmak için gelen herkesin Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin hayalleri olduğunu, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadan adadan ayrılacağı için üzgün olduğunu, ancak adada birçok mükemmel kişi ile tanışmış olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

13/09/2021 18:06