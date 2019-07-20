Spehar Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirdi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın BM Güvenlik Konseyi’ni Barış Gücü’nün son 6 ay içerisindeki misyonu hakkında bilgilendirdiği haber verildi.

Fileleftheros’un New York çıkışlı haberine göre Güvenlik Konseyi’nin dün gece yerel saatle 22.00’de başlayan basına kapalı toplantısında Spehar, Barış Gücü’nün son 6 ay içerisindeki misyonu dışında, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarına dair gelişmeler hakkında da bilgi verdi.

Spehar’ın dün geceki toplantıda üye ülke temsilcilerinin Kıbrıs sorununa müdahil tarafların pozisyonları ve Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarının perspektifleriyle ilgili sorularını cevaplaması da bekleniyordu.

Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili İngiltere tarafından hazırlanan karar taslağının önümüzdeki hafta istişare edileceğini kaydeden gazete, istişarenin, ABD’nin bütün barış operasyonlarının gözden geçirilmesi ve sorunların çözümüne dair siyasi prosedürlerle doğrudan ilişkilendirilmesi tezi dikkate alınarak yapılacağını yazdı.

Habere göre BM’deki Rum daimi temsilciliği, “daha kötüsünü önlemek” maksadıyla son günlerde bir dizi faaliyette bulunuyor.