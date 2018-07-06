HABER KIBRIS

Spehar, liderlerle bir araya gelecek

BM’nin adaya yeni bir yetkilisini gönderme kararı alması almasının ardından Kıbrıs’ta diplomatik hareketlilik başladı.

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06/07/2018

Spehar, liderlerle bir araya gelecek
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Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, New York ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile biraraya gelecek.

Spehar,  saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek. Spehar sabah saat 09.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

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TAGS: akıncı, anastasiadis, Spehar
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