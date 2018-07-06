Spehar, liderlerle bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, New York ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile biraraya gelecek.

Spehar, saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek. Spehar sabah saat 09.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.