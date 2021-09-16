Spehar Organizasyonda Teknik Komiteler Son Defa Bir Araya Geldi

ads ads ads
16/09/2021

ads
ads
ads
Spehar Organizasyonda Teknik Komiteler Son Defa Bir Araya Geldi

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilciliği ve BM Barış Gücü Misyon Şefliği görevinden bu ay sonu ayrılacak olan Elizabeth Spehar’ın veda etkinlikleri devam ediyor.
BM Kıbrıs (UN Cyprus) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Spehar ve BM personeli, teknik komite üyelerinin de katılımıyla “bir araya gelme etkinlikleri”nin sonuncusunu düzenlendi.
Dayanışma Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum Yönetimi Müzakerecisi Andreas Mavroyiannis de katıldı.

16/09/2021 16:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Spehar,  Birleşmiş Milletler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.