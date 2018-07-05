Spehar, yarın liderlerle biraraya gelecek

BM’nin adaya yeni bir yetkilisini gönderme kararı alması almasının ardından Kıbrıs’ta diplomatik hareketlilik başladı.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, New York ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile biraraya gelecek.

Spehar, yarın saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek.

Spehar sabah saat 09.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis ile bir araya gelecek.

BRT/