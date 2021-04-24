Spehar'dan Tatar'a taziye mektubu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a mektup göndererek başsağlığı diledi.

Spehar mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Babanız Rüstem Tatar Bey'in vefatını öğrendiğim için çok üzgünüm. O her şeyden önce siz ve aileniz tarafından seviliyordu, ama aynı zamanda seçkin biriydi. ve Kıbrıs Türk toplumunun saygın, profesyonel bir dayanağıydı. Böylesine acı verici bir kayıptan sonra, teselli için söylenebilecek çok az şey var.. Bununla birlikte, yakın çalıştığımızı bilmek biraz teselli olabilir. Birleşmiş Milletler'de sizinle birlikte derin bir sempatiyle sizi ve ailenizi düşünüyoruz . Bunu size Cenevre'de şahsen ifade etmeyi umuyorum. Kendim ve Kıbrıs'taki BM misyonları adına lütfen gönülden kabul edin Bu zor zamanda başsağlığı dilerim

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24/04/2021 18:07