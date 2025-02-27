Splat, KKTC 2025 Satranç Ligleri'nin Ana Sponsoru Oldu

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından düzenlenen KKTC 2025 Satranç Ligleri, 1 Mart - 6 Nisan 2025 tarihleri arasında satranç severleri bir araya getirecek. Bu prestijli organizasyona, ağız ve diş sağlığında yenilikçi çözümler sunan Splat ana sponsor olarak destek veriyor.

Kuzey Kıbrıs genelinde satranç sporuna olan ilgiyi artırmayı ve genç yetenekleri teşvik etmeyi amaçlayan ligler, farklı yaş ve tecrübe seviyelerindeki sporcuların stratejik zekâlarını sergileyecekleri bir platform sunacak. Splat, zihin sağlığını güçlendiren satranç sporuna verdiği desteği, turnuva süresince gerçekleştireceği çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle taçlandıracak.

KKSF Başkanı Dr. Mert Taşkın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Splat gibi uluslararası bir markanın turnuvamıza sponsor olması, satranç sporunun yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlayacak. Genç sporcularımızın başarısını desteklemek ve onlara ilham vermek adına bu iş birliğini çok değerli buluyoruz." dedi.

Splat adına konuşan Kemal Emin ise, "Sağlıklı gülüşler kadar sağlıklı zihinleri de desteklemek bizim için önemli. Satranç, strateji, sabır ve analitik düşünmeyi geliştiriyor. KKTC 2025 Satranç Ligleri'ne sponsor olarak, bu değerleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuva boyunca, kazananlara çeşitli Splat ürünleri hediye edilecek ve katılımcılara yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenecek. Tüm satranç severler, bu heyecan dolu turnuvayı izlemeye davet ediliyor.