Sponsora ters köşe: Ronaldo'nun bir hareketi 4 milyar dolara mal oldu

Filistin’e verdiği desteklerle adından sık sık söz ettiren futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önünde duran Coca-Cola’yı kamera açısından çıkararak köşe duran suyu önüne çekti. Ronaldo suyu göstererek 'su için' dedi. İşte bu davranışın bedeli belli oldu. Coca Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi.

Ronaldo, Avrupa Şampiyonası'ndaki basın toplantılarında ürün yerleştirme yöntemiyle masalarda bulundurulan Coca-Cola şişelerinin yanında konuşmayı reddetti. Juventus’un yıldızı Coca-Cola şişelerini kaldırırken, elindeki suyu göstererek "Bu size yeter" dedi. Coca Cola'nın ise turnuvanın sponsorlarından olduğu anlaşıldı.

Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada gündem olurken, İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü bildirdi.

Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.

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16/06/2021 11:18