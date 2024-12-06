Sponsorluk sözleşmesi imzalandı

Türk sporunun öncüsü Galatasaray, gayrimenkul sektöründe KKTC’nin vizyoner inşaat şirketi alpcanscyp ile güçlerini birleştirerek 2024-2025 sezonu için Futbol A Takımımızın forma sponsorluğu anlaşmasına imza bugün gerçekleşti.

Türkiye saatti ile saati 14.00’te Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Alpcans Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Alpcan ile Alpcans Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Alpcan’ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşecekleşti

Yüksel Alpcan "Hayallerimizi gerçekleştirirdik

İmza töreninde bir konuşma yapan Alpcans Yönetim Kurulu başkanı Yüksel Alpcan "hep hayalimiz olan ve gönülden bağlı olduğumuz Galatasaray spor kulübünün sponsor olduk tabi çok heyecanlıyız bu konuda yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.

Bir yıllık yapılan anlaşmada 70 Milyon TL e anlaşıldı.