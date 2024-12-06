Sponsorluk sözleşmesi yarın imzalanıyor
YAYIN TARİHİ:
06/12/2024
Türk sporunun öncüsü Galatasaray, gayrimenkul sektöründe KKTC’nin vizyoner inşaat şirketi alpcanscyp ile güçlerini birleştirerek 2024-2025 sezonu için Futbol A Takımımızın forma sponsorluğu anlaşmasına imza atıyor.
İmza töreni, 6 Aralık Cuma günü saat 14.00’te Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Alpcans Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Alpcan ile Alpcans Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Alpcan’ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşecektir.
YAYIN TARİHİ: