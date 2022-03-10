Sponsorluktan çekilen Adidas'tan Rusya'ya yeni yaptırım

Adidas, Rusya'daki mağazalarının ve web sitesinin faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma kararı aldı.



Şirketin medya ilişkileri başkanı Stefan Pursche, ülkedeki çalışanlarına ödeme yapmaya devam edeceklerini söyledi.

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Firma, e-posta yoluyla gönderilen bir bildiride, "Şirket olarak her türlü şiddeti kınıyoruz. Barış çağrısı yapan taraflarla dayanışma içindeyiz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Ukrayna halkı ve bu zor dönemden etkilenen herkesle birlikte.

Şirket olarak bölgedeki çalışanlarımıza ve aile bireylerine ulaşım, konaklama, giyim, yemek ve psikolojik destek olmak üzere özel destek veriyoruz. Durumu yakından takip etmeye ve çalışanlarımızın güvenliğine ve desteğine öncelik vererek, gerektiğinde yeni kararlar almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



Alman hazır giyim firması 1 Mart'ta Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Futbol Birliği ile ortaklığını askıya alma kararı aldığını duyurmuştu.



Adidas on yıldan fazla bir süredir Rus milli futbol takımının forma tedarikçisiydi.



Şirket ayrıca, Ukrayna ve komşu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine kıyafet bağışının yanı sıra çeşitli kurumlarına toplam 1 milyon euro bağışta bulunduğunu açıkladı.

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10/03/2022 10:12