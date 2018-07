Spoon Lounge Cumartesi Eğlencesi’nde Unutulmaz Anlar Yaşandı

Girne’nin yeni eğlence ve lezzetli yemekler mekanı Spoon Lounge’da her Salı Levent Ünal ve Serkan Çankaya’nın performanslarıyla sevilen romantik şarkılar, her Çarşamba katılanların dilediğince şarkı söyleyebildiği karaoke geceleri, her Cuma ülkemizden ve Türkiye’den önemli sanatçıların yer aldığı Levent Ünal ve Orkestra’sı eşliğinde “Akustik Geceler” ve Cuma gecesi eğlencelerine gelen yoğun istek üzerine her Cumartesi “Cumartesi Eğlencesi” yer alıyor.

Haftanın dört gecesi sürprizlerin eksik olmadığı ve farklı tarzda eğlenceli gecelerin yaşandığı mekanda konuk sanatçıların sahne almasının yanı sıra mimar, dansçı Emir Kasım harika dans şovu sunuyor ve şair-yazar, televizyon programcısı Dilek Orhan ise sevilen şiirlerini okuyor.

Dünya ve Türk mutfağından farklı lezzetleri müşterilerine sunan, özel locasıyla kurumsal toplantı ve yemeklere, doğum günü organizasyonlarına ev sahipliği yapan Spoon Lounge Girne gecelerine renk katıyor.