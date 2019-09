Spoon Lounge’da Muhteşem Sezon Açılışı

Girne’nin en sevilen eğlence mekânlarından olan Spoon Lounge aktör Can Orhan’ın sunumu, Levent Ünal ve Efe Ünal konseri ve Cihan Ünal ile Önder Bali’nin “Şarkılarla Şiirlerin Dansı” performansıyla yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

Levent Ünal ve Efe Ünal Spoon Lounge yeni sezon açılış özel konserinde Türk pop müziğinin sevilen şarkılarını seslendirirken, gecenin finalinde ünlü oyuncu, ödüllü tiyatro sanatçısı Cihan Ünal ile Sanata adanmış bir ömrün kahramanı Önder Bali “Şarkılarla Şiirlerin Dansı” performansıyla Dünya ve Türk müziğinin klasikleşen şarkıları ve ünlü şairlerin şiirlerini yorumlayarak izleyenleri büyüledi.

Spoon Lounge’un keyifli ortamında her ayın ilk Pazartesi günü Arda Gündüz, her Çarşamba Levent Ünal ve Efe Ünal, her Cuma Cem Kafkas, her Cumartesi gecesi ise Nalan & Utku Gülşen sahne alırken diğer gecelerde Ufuk Şenyaylar ve Grubu ile fasıl eşliğinde misafirler gönüllerince eğleniyor.

Spoon Lounge’un sahibi Dilek Orhan açılış gecesi yaptığı konuşmada, “yenilenen sahnesi ve her biri kendi alanında gerçek birer yıldız olan isimlerle bu sezonda da eşsiz müzik dinletiler sunacağız” dedi. Tüm kadrosu özenle seçilen Spoon ekibinin lezzetinden, sunumuna yine fark yaratacaklarına inancının tam olduğunu vurgulayan Orhan, “açıldığımız günden bu yana misafirlerimizin yorumu, her zaman kendilerini evlerinde hissettikleri yönünde oldu. Bu samimi ve sıcak ortamı yaratan asıl siz değerli misafirlerimize Spoon Lounge adına teşekkür etmek isterim” dedi.

Pazar günleri hariç her gün açık olan Spoon Lounge’da, çilingir sofrasının yanı sıra, dünya ve Türk mutfağından eşsiz lezzetler sunuluyor.