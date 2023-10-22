Spor Alanındaki Bireysel Başarılar Evkaf’ın Destekleriyle Her Geçen Gün Artıyor

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22/10/2023

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Spor Alanındaki Bireysel Başarılar Evkaf’ın Destekleriyle Her Geçen Gün Artıyor

Ülkemizin milli atletlerinden Kıbrıslı Türk Cemal İneci, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla ülkemizi yurtdışında başarılarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Türkiye’de Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen 100 km uzunluğundaki “Onur, Şeref ve Zafer” koşusunda yer alan İneci ülkemizi temsil etti.

Geçtiğimiz aylarda yine Evkaf sponsorluğunda dünyanın sayılı en yüksek dağlarından biri olan Ağrı Dağı’na tırmanan İneci, 1992–1993 yılları arasında Vakıflar Spor Kulübü çatısı altında koşarak uluslararası yarışmalarda birçok kez derecelere girmiş, başarılara imza atmıştı.

22/10/2023 19:25
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TAGS: Evkaf, spor, kktc
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