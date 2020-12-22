Spor Dairesi, Arıklı’ya, Kalkınma Bankası, Ataoğlu’na verilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) azınlık hükümeti bakanlıklara bağlı daireler üzerinde anlaşmaya vardı.

Bakanlıklara bağlı dairelerin paylaşımında Spor Dairesi’nin Başbakanlık’tan Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı’nın bakanlık yaptığı Ekonomi Bakanlığı’na, Kalkınma Bankası’nın ise Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun Bakan olduğu Turizm Bakanlığı’na verildiği öğrenildi. Bakanlıklara bağlı dairelerin tam listesi Resmi Gazete’de yayınlanacak.

Bu habere tepkiniz:



22/12/2020 09:19