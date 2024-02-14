Spor Dairesi, Bisiklet Federasyonu'nun etkinliklerini durdurdu

Spor Dairesi yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun etkinliklerinin durdurulduğunu açıkladı.

Bugün yapılan açıklama şöyle, " Spor Kamuoyunun dikkatine; Spor Dairesi olarak, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’na 9 Şubat 2024 tarihli yazı ile dairemize gelen müracaatlara istinaden ivedi olarak 2023-2024 organizasyonları, katılım sağlayan kulüpleri ve yarış sonuçları ile ilgili bilgiler istenmiştir. Bu bilgilerin dairemize iletilmesi ve değerlendirilerek ilgili federasyonun faaliyet takvimi doğrultusunda Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun yapılması programlanan etkinliklerinin durdurulması konusunda gereği için uygulama istenmiştir. Bu sürecin dışında dairemiz tarafından herhangi bir uygulamaya gidilmemiştir."

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