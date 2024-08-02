Spor Dairesi Genel Yönetim Kuruluna maaş

Spor şurasında seçilen 3, spordan sorumlu bakan tarafında atanan 3 ve spordan sorumlu bakanlığın üst düzey yöneticilerinden seçilip atanan başkan olmak üzere 7 kişi ile görev yapan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyelerinde maaş bağlandı.

Resmi Gazetenin 18 Temmuz tarihli nüshasında yayınlanan karara göre başkan olan üyeye 2 asgari ücret (68 bin) ve üyelere de 1 asgari ücret (34 bin) ödeme yapılmasına karar verildi. Bu rakamlar asgari ücretin artması ile artmış olacak. Kamu görevlisi olan üyeler bu rakamların yarısını alacak.

Bundan önce bu kurulda görev yapan seçilmiş ve atanmış üyelere hiçbir ödeme yapılmıyordu.

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