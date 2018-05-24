Spor Dairesi’nin yükü… - Kamil Kolcu yazdı

Spor Bakanlığı kavramının ülkede var olmaması neticesinde son 7-8 yılda sporun yükünü Spor Dairesi çekiyor.

Başbakanlığa bağlı olan Spor Dairesi, birçok bakanlıktan daha fazla çalışma alanlarına sahip.

Birkere bu dairenin çalışma alanlarının tümü vitrin.

Sadece spor salonları, sahalar, federasyonlar olsa tamam.

İşin içinde kulüpler var, kulüp başkanları var, antrenörler var, dernekler var, muhtarlar var, milletvekilleri var, bakanlar var, dostlar var.

Var oğlum var.

***

Bitmez bilmek bilmeyen telefonlar.

Toplantılar.

Şunu isterim bunu isterim, bize şuna yapın, bunu yapın Akdeniz insanına özgü sıcaklıkla sınırsız istemler.

Sonuç, siyasi makamın verdiği ağırlıkla ağızdan çıkmayan “hayır” kelimesi.

***

Oysa sporun yönetim erkinin olduğu bu daire makine gibi işlemeli.

Tıkır tıkır.

Mevcut yapısına ek olarak, birimler kurulmalı, verimlilik artırılmalı.

Mesela spor federasyonları ile ilgili bir birim.

Salonlar, sahalarla ilgili bir birim.

Bunları çoğaltabiliriz.

Bunların üstünde ise müdür.

Böylece kafa rahat ve iş yapmaya daha da verimli bir ruh hali.

Daha iyi olmazmı?