Spor efsaneleri video oyunlarıyla ikinci hayatlarını yaşıyor

Fransız haber ajansı AFP, video oyunlarının emekli ya da yaşamını yitirmiş ünlü sporculara "ikinci bir hayat" sunduğunu yazdı.

Haberde, ABD'nin profesyonel basketbol ligi NBA'in 8 Eylül'de piyasaya sürülen video oyunu NBA 2K24'un tanıtım görseli olarak, 2020'de helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers yıldızı Kobe Bryant'a yer verdiğine dikkat çekildi.

Ünlü futbol oyunu serisi FIFA'nın 29 Eylül'de çıkan son versiyonu FC24'te de Pele ve Johan Cruyff gibi futbol efsaneleri, oyundaki "ikonlar" bölümünde yer alıyor./oyundaki "ikonlar" arasında yer alıyor.

Hollandalı futbolcu Cruyff, 2016'da, Pele ise 2022'de yaşamını yitirmişti.

İki efsaneye ek olarak Zinedine Zidane ve Ronaldinho da oynanabilen ikonlar arasında yer alıyor.

Zidane, AFP'ye haziranda verdiği söyleşide, birçok çocuğun kendisini FIFA serisinden tanıdığını belirterek, "8 ila 10 yaşındaki çocuklar, babaları beni anlatmamışsa tanımıyor. Genellikle PlayStation üzerinden beni biliyorlar. Komik bir durum ama alıştım artık" ifadelerini kullanmıştı.

Oyun şirketi EA'in FIFA serisini hazırlayan ekibin başkan yardımcısı David Jackson ise "7 yaşındaki oğlum Pele'yi seri sayesinde tanıdı" dedi.

Fransa'daki Nice Üniversitesi'nden ekonomist Julien Pillot, video oyunu piyasasının efsanevi sporculara yer vermesinin başarılı bir pazarlama stratejisi olduğunu söyledi.

Pillot, oyun firmalarının bu yolla "nesiller arası temas kurulmasını sağladığını ve yapımlara bir nostalji eklediklerini" belirtti.



Independent Türkçe, AFP