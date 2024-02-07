Spor eğitmenleri ideal egzersiz sayısını açıkladı

Amacınız ister yağ yakmak ister kas geliştirmek olsun, antrenörler bir antrenman sırasındaki ideal egzersiz sayısının atletik yeteneğinize bağlı olarak üç ila sekiz arasında değiştiğini söylüyor.

Her hareketin, beş ila on iki set boyunca, üç ila dört kez tekrarlanması gerekiyor. Yeni başlayanlar antrenman başına iki ila üç egzersiz yapmaya çalışmalı, daha tecrübeli olan sporcular ise sekize kadar uzatabilir.

Daily Mail'in haberine göre, New York merkezli kişisel antrenör Eric Sung, kas geliştirmek için daha fazla sayıda set, daha uzun dinlenme ve daha yüksek ağırlık öneriyor.

Yağ yakmayı hedefleyenler de daha kısa dinlenme sürelerine, daha hafif ağırlıklara ve daha fazla egzersizle daha fazla tekrara bağlı kalmalıdır.

ANTRENMAN GÜNLERİNİ BÖLÜN

Kaliforniya merkezli spor eğitmeni Jordan Smith de, antrenmanları bölmenizi tavsiye ediyor.

Smith, tüm antrenmanlara “tam vücut” perspektifinden yaklaşmak yerine, antrenmanları bölerek belirli kas gruplarına veya bölgelerine ayrı seanslarda, genellikle haftalık veya aylık olarak odaklanıyor.

Örneğin, üst vücut ve alt vücut antrenmanları farklı günlerde yer alabilir.

Spor eğitmenleri yapılan egzersiz az da olsa, her halükarda hareketsizlikten iyi olduğunu da ekliyor.