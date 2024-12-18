Spor kulübünde rahatsızlanan Abdulbari Taşkın hayatını kaybetti

Gazimağusa’da sakin 60 yaşındaki Abdulbari Taşkın, dün bir spor kulübü lokalinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Taşkın’a doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Smith’in ölüm nedeni kanser

Ayrıca, Esentepe’de pazar günü evinde ölü bulunan Janet Smith’in (K-69) otopsisinde, ölüm sebebinin “metastatik mesane kanseri” olduğu tespit edildi.