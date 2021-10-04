Spor Masörü Yetiştirme Kursu'na başvuru süresi uzatıldı
04/10/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Sağlık Kurulu’nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na başvuru süresi uzatıldı. 22 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılan başvuru süresinin ardından kurs 25 Ekim – 7 Kasım 2021 tarihleri arasında KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılacak.
KTFF’den yapılan açıklamada Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na katılmayan kişilerin yedek kulübelerine “Masör” adı altında giremeyeceği belirtildi. Kursa katılım ücretinin 1250 TL olduğu açıklandı.
Kurs ile ilgili detaylar şöyle;
SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
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Kursun Yapılacağı Yer
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa
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Kurs Tarihleri
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25 Ekim – 7 Kasım 2021
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Kayıt Ücreti
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1.250 TL
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En Az/Fazla Katılımcı Sayısı
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10 / 50 Kişi
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Kayıt Yeri
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa
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Kayıt Tarihleri
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30 Ağustos – 22 Ekim 2021
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Başvuruların Açıklanması
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22 Ekim 2021