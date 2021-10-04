Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Sağlık Kurulu’nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na başvuru süresi uzatıldı. 22 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılan başvuru süresinin ardından kurs 25 Ekim – 7 Kasım 2021 tarihleri arasında KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılacak.

KTFF’den yapılan açıklamada Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na katılmayan kişilerin yedek kulübelerine “Masör” adı altında giremeyeceği belirtildi. Kursa katılım ücretinin 1250 TL olduğu açıklandı.

Kurs ile ilgili detaylar şöyle;

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU

Kursun Yapılacağı Yer Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa Kurs Tarihleri 25 Ekim – 7 Kasım 2021 Kayıt Ücreti 1.250 TL En Az/Fazla Katılımcı Sayısı 10 / 50 Kişi Kayıt Yeri Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa Kayıt Tarihleri 30 Ağustos – 22 Ekim 2021 Başvuruların Açıklanması 22 Ekim 2021

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04/10/2021 14:07