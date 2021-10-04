Spor Masörü Yetiştirme Kursu'na başvuru süresi uzatıldı

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04/10/2021

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Spor Masörü Yetiştirme Kursu'na başvuru süresi uzatıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Sağlık Kurulu’nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na başvuru süresi uzatıldı. 22 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılan başvuru süresinin ardından kurs 25 Ekim – 7 Kasım 2021 tarihleri arasında KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılacak.

 

KTFF’den yapılan açıklamada Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na katılmayan kişilerin yedek kulübelerine “Masör” adı altında giremeyeceği belirtildi. Kursa katılım ücretinin 1250 TL olduğu açıklandı.

 

Kurs ile ilgili detaylar şöyle;

 

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU

 

Kursun Yapılacağı Yer

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa

Kurs Tarihleri

25 Ekim – 7 Kasım 2021

Kayıt Ücreti

1.250 TL

En Az/Fazla Katılımcı Sayısı

10 / 50 Kişi

Kayıt Yeri

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa

Kayıt Tarihleri

30 Ağustos – 22 Ekim 2021

Başvuruların Açıklanması

22 Ekim 2021
04/10/2021 14:07
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TAGS: Spor Masörü Yetiştirme Kursu
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