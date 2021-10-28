Spor Masörü Yetiştirme Kursu'na başvurular sürüyor
28/10/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Sağlık Kurulu’nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na başvuru süresi uzatıldı.
6 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılan başvuru süresinin ardından kurs 8 – 21 Kasım 2021 tarihleri arasında KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılacak.
KTFF’den yapılan açıklamada Spor Masörü Yetiştirme Kursu’na katılmayan kişilerin yedek kulübelerine “Masör” adı altında giremeyeceği belirtildi. Kursa katılım ücretinin 1250 TL olduğu açıklandı.
Kurs ile ilgili detaylar şöyle;
SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
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Kursun Yapılacağı Yer
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa
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Kurs Tarihleri
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8 – 21 Kasım 2021
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Kayıt Ücreti
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1.250 TL
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En Az/Fazla Katılımcı Sayısı
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10 / 50 Kişi
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Kayıt Yeri
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa
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Kayıt Tarihleri
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30 Ağustos – 6 Kasım 2021
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Başvuruların Açıklanması
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6 Kasım 2021