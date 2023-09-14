Spor Ödülleri Gala Gecesi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Zirve Spor Ödülleri Gala Gecesi dün akşam Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokalinde gerçekleştirildi ve yılın en başarılı sporcularına ödülleri takdim edildi. Geceye katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların ülkeyi uluslararası platformlarda başarılı bir şekilde temsil ederek, KKTC bayrağını dalgalandırmalarını temenni etti.

Verilen bilgiye göre, TEMEDYA organizasyonuyla Zirve Kıbrıs’ın düzenlediği gecede 28 ödül takdim edildi.

Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, belediye başkanı ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda spor insanı katıldı. Gecede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Zirve Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Özsoy ve TEMEDYA Direktörü Özdemir Tokel konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasının başında, erken yaşta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk sporcu Birkan Uzun ve Türkiye’de meydana gelen depremde yitirilen Şampiyon Melekler takımının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Kıbrıslı Türk sporcuların tüm kısıtlamalara ve ambargolara rağmen uluslararası platformlarda ülkeyi başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ettiğini kaydeden Tatar, “Hepsini kutluyorum” diyerek, devletin imkânları ölçüsündeki desteğinin yanında ekonominin toparlanması ile kurumsallaşan firmaların sporculara vereceği destek ile Kıbrıs Türk sporuna katkının artacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı, “Önemli kurum ve kuruluşlarımız vardır. Sporcularımızın altyapı çalışmalarına verecekleri desteklerle sporcularımızın ülkemizi gelecekte daha da başarılı bir şekilde temsil etmeleri ve bayrağımızı dalgalandırmaları en büyük temennimiz ve dileğimizdir” diye konuştu.

33 farklı federasyon çatısı altında spor yapan gençlerin olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de izolasyonlara rağmen her spor dalında iddialı sporcular yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuşmasında, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhteşem başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcularımızı yürekten kutluyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasına “Şampiyon Melekleri” anarak başladı. “Spor dedik mi bu ülkede Şampiyon Meleklerimizin adı ile başlamak lazım. Yüreklerimiz, kalplerimiz onlarla atıyor” diyen Erhürman, ülkede ödül ve teşvik mevzuatının düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Erhürman, “Ne zaman ödül verdiğimiz şampiyonlarımız 6 bin TL gibi sponsorlukları bile bulamadıklarından özel görüşmelerde yakınmaktan kurtulur, siyasiler daha uzun konuşma hakkına sahip olur. Hepsiyle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise gençlerin başarılarının “göğsünü kabarttığını” söyledi. Çavuşoğlu, “Ülkenin kıt kaynakları içerisinde uluslararası başarılar alkışı hak ediyor. Bireysel sporlarda ne kadar yüksek başarılara imza attığımız ortada. Takım sporlarında da fırsat elde edince daha ileriye gideceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu gecede yaptığı konuşmada, “Ödül vermekten gurur duyuyorum. Siyasetten korkmayın, bizim yanımızda olun. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Tüm ödül alan gençleri tebrik ederim” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, daha çok genç kadını spor alanlarında görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Erkek egemen görünen futbolda da, kadın futbolu da ciddi ilerleme sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde hem sponsorluk anlamında hem de ilgili kurumlarımız gerekli talimatları verir diye umuyoruz” diye konuştu.

Zirve Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Özsoy konuşmasında, “Bu gece kolay olmadı. Yıllar önce bu işin temellerini Atakom LTD. ile atmıştık. Zirve Kıbrıs olarak bu anlamlı gecenin yapılması gerektiğine karar verdiklerini söyledi. Bu gece için çok emek harcadık. Özdemir Tokel bu gecenin gerçekleşmesinde büyük pay sahibidir” dedi.

TEMEDYA Direktörü Özdemir Tokel ise konuşmasında, gecenin paydaşlarından biri olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu vurguladı. Tokel, “Spora siyaseti karıştırmayın diye çok klişe bir laf vardır. Siyaset spora karışmış durumda bu akşam. Belki de sporun siyasete karışmasının tam zamanıdır. Siyasetten çok büyük beklentiler içine giriyor sporcularımız, desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Ödül alanları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi.