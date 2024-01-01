Spor salonuna kaydolmak için en uygun zaman belli oldu

İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, ilkbahar veya sonbaharda spor salonuna yazılan insanların egzersiz yapmaya devam etme olasılıkları daha yüksek çıktı.

Elde edilen verilere göre, ilkbahar ya da sonbaharda yazılan kişiler ayda ortalama 4,5 kez, yani haftada bir kez spor salonuna gidiyordu.

Ancak kışın kaydolanlar, araştırmaya katılan herkesin ortalamasına göre ayda yalnızca 2,9 kez gittiler.

Araştırmacılar, yeni yıl kararı nedeniyle veya yaz aylarında mükemmel bir plaj vücuduna sahip olma arzusu nedeniyle egzersize başlamanın, sonuçlar ilk başta hayal kırıklığı yaratırsa devam etmek için yeterli motivasyonu sağlayamayabileceğini söylüyor.

Kışın soğuk ve karanlık aylarında kaydolmak da, evden çıkmayı zorlaştırabilir.

DÜZENLİ GİTMEK ÖNEMLİ

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ocak ayı gibi yılın ilk ayı yerine ilkbahar veya sonbaharda kaydolan kişilerin dokuz ila 12 ay sonra hala spor salonunu ziyaret etme olasılıkları daha yüksekti.

Araştırma, aynı spor salonuna aynı gün ve aynı saatlerde giden kişilerin dokuz ila 12 ay sonra da devam etme olasılıklarının da daha yüksek olduğunu gösterdi.

Rastgele zamanlarda gitmek yerine bir rutine girmek, spor salonuna gitmeyi alışkanlık haline getirmeye yardımcı olabilir.

Sheffield Üniversitesi'nde araştırmayı yürüten Dr. Matthew Rand, "Yılın bu zamanında 'yeni ben' ve 'yeni başlangıç' konusunda güçlü bir mesaj var ve bu da insanları spor salonu üyeliğini almaya teşvik edebilir."

"Ancak sosyal baskı ve yılın başlangıcı duygularından kaynaklanan bu motivasyon, yılın başka bir zamanında kaydolmanın motivasyonu kadar güçlü olmayabilir çünkü bireysel olarak daha formda ve daha sağlıklı olmanız gerektiğine karar verdiniz."

"Herkes ocak ayından sonra spor salonuna katılma motivasyonunu koruyamayacak, bu yüzden muhtemelen bazıları başka zamanlarda kaydolmalı." dedi.