Spor sonrası bu hataları asla yapmayın!

Spor yapanların mutlaka dikkate alması gereken konuların başında ısınma ve soğuma geliyor. Soğumadan sporu bitirmek kasların ağrımasına ve kısalmasına yol açar. İşte detaylar...

Spor ve egzersizler sağlığa çok faydalıdır. Kasların sana dik ve sağlam olmasını sağlar. Peki spor sonrası nelere dikkat edilmeli? İşte yanıtı...

1. Soğumayı atlamayın

Soğuma en az ısınma kadar önemlidir, çünkü soğuduğunuzda veya soğuduğunuzda kan dolaşımı yavaşça tekrar yavaşlamalıdır.

Soğumayı atlarsanız, kasları kısaltma riskini alırsınız.

Aynı şekilde esneme ve soğuma yapmazsanız kas ağrısı riski daha fazladır.

Antrenmandan sonraki dakikalardaki yağmur miktarı psikolojik açıdan da önemlidir: dinlenme aşaması, vücuda antrenman ile günlük rutin arasında açık bir ayrım olduğunu gösterir.

2. Egzersiz yaptıktan sonra zararlı gıdalar tüketmeyin

Fazla kiloları yakmak için antrenman yapmıyorsanız, vücuda besin sağlamak için egzersizden sonra kesinlikle iyi yemelisiniz.

Karmaşık karbonhidratların ve proteinlerin kombinasyonu burada özellikle uygundur: yüksek kaliteli protein karışımları, yulaf ezmesi, yağsız tavuk, şekersiz kuark veya çırpılmış yumurtalı bir dilim kepekli ekmek, kalıcı tokluk sağlar.

3. Antrenman sonrası alkol tüketmeyin

Uzmanlar yüksek alkol tüketiminin bir aylık eğitim başarısını yok edebileceğini ortaya koydular.

Bir gram alkol 7'den fazla kalori bulundurmaktadır ve yağ yakımı ile kas yapımını yavaşlatır.

4. Spor kıyafetlerini değiştirmemek

Antrenmandan sonra en önemli kural: terli kıyafetlerinizi çıkarın ve duşa girin.

Islak spor kıyafetlerinizle doğrudan spor salonundan çıkarsanız, nemli giysilere mikropların yerleşmesi riskine sebep olur.

Duş almak için vaktiniz yoksa, en azından kuru ve temiz giysilere geçmek için zaman planlamalısı yapmalısınız.

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04/01/2023 20:46