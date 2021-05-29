Spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti

Türkiye'nin ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı. Ölüm haberi sonrası Acun Ilıcalı ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşları da Fikret Engin için paylaşımlarda bulundu.

Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin bir süredir gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu. Fikret Engin, Murat Özarı ile birlikte TV8'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınmıştı.

Televizyoncu Acun Ilıcalı da Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası 'Mekanın cennet olsun' notuyla bir paylaşım yaptı.

Engin'in yıllarca birlikte program yaptığı kader arkadaşı Murat Özarı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canim kardeşim, kader arkadaşım yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor...Dualarınızı eksik etmeyin...Allah yardımcın olsun fikretim..." ifadelerini paylaşmıştı.

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29/05/2021 09:55