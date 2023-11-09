Spor şurası genel yönetim kuruluna üye seçimiyle sona erdi

13. Spor Şurası üç gün sonunda Spor Dairesi Genel Yönetim Kuruluna üyelerin seçimiyle sona erdi.

Yedi komisyon başkanının sunduğu tavsiye kararlarını içeren raporların genel kurulda onaylanmasından sonra seçime geçildi.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kuruluna üç üye için yapılan seçimde Berkiye Kırmızıgil, Okan Karademir ve İlhan Terzioğlu seçilirken Bahadır Ayhan yedek üye oldu.