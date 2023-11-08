Spor şurası komisyon çalışmalarıyla sürüyor

Açılışı dün gerçekleşen Başbakanlık himayelerinde organize edilen 13. Spor Şurası'nda kurulan 7 komisyon ile çalışmalar devam ediyor.



Genel Sekreterliğini Hüseyin Ekmekçi'nin yaptığı ve hazırlık komitesiyle gerçekleştirilen ön çalışmalar neticesi belirlenen komiteler başkanları öncülüğünde hazırladıkları tavsiye kararlarını yarın genel kurula sunacaklar.



Tesisleşme, Sponsorluk, Uluslar arası İlişkiler, Spor Teşkilatı, Başarılı Sporcuların Ödül ve Teşviği, Sağlık ve Yasaklı Maddeler ve Okul Sporları komisyonlarına katılan üyeler iki gün boyunca önerilerini sundular.



Divan Başkanlığını Songuç Kürşad'ın yürüttüğü şurada yarın komisyonların raporlarını sunmasından sonra Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.