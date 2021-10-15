Spor şurası sil baştan

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15/10/2021

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Spor şurası sil baştan

Ülke sporuna yön veren mali konuları düzenleyen Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu'nu belirleyen Spor Şura'sı yeni tüzüğü Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bir ay içinde yeni tüzüğe göre düzenlenmesi planlanan şuraya göre bundan sonra genel yönetim kurulu üyeleri iki dönem görev yapabilecek. Bu madde şimdi görev yapan üyeleri de kapsayacağı için onlar bir daha aday olamayacak.

Üniversitelerin çok üye ile spor şurasında hakim olmasının önüne de geçen yeni tüzük sporda yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

15/10/2021 10:52
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TAGS: Spor şurası, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurul
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