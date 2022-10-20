Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

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20/10/2022

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Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11. hafta maçlarının hakemleri şunlar:

21 Ekim Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20/10/2022 10:09
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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