Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

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03/11/2022

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Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.

Ligde haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Kasım Cuma:

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

5 Kasım Cumartesi:

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Kasım Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük

7 Kasım Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

03/11/2022 09:15
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TAGS: Spor Toto Süper Lig, maç, hakem,
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