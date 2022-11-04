Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü hafta maçları yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

7 Kasım Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

1. Lig

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

Yarın:

13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)

19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

6 Kasım Pazar:

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankaraspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Şanlıurfaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (11 Nisan)

14.00 Somaspor-Isparta 32 Spor (Soma Atatürk)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Menemen FK (Nazilli İlçe)

14.00 Bursaspor-Düzce Cam Düzcespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Anagold 24 Erzincanspor (Zafer)

14.00 Batman Petrolspor-İnegölspor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Çorum FK-Bayburt Özel İdare (Çorum Şehir)

14.00 Sivas Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 GMG Kastamonuspor-Diyarbekirspor (Gazi)

14.00 Ankara Demirspor-İskenderunspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Kocaelispor-Bitexen Vanspor (Kocaeli)

14.00 Kırşehir FK-Zonguldak Kömürspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Adıyaman FK (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Sarıyer-1461 Trabzon FK (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Bucaspor 1928-Fethiyespor (Yeni Buca)

14.00 Uşakspor-Pazarspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Weecoins Kırklarelispor (Balıkesir Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

6 Kasım Pazar:

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-1922 Konyaspor (Mersin)

14.00 BC Group Ağrı 1970-Karbel Karaköprü Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Çatalcaspor-Hacettepe 1945 (Çatalca İzzettin)

14.00 Amasyaspor-Eskişehirspor (12 Haziran)

14.00 Yomraspor-Karşıyaka (Yomra İlçe)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Edirnespor (Kelkit İlçe)

14.00 Entegre Solar Elazığspor-Nevşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Belediye Derincespor (Dumlupınar)

14.00 52 Orduspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yeni Ordu)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

6 Kasım Pazar:

14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Ofspor 1967 (Vakfıkebir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karaman FK (Başpınar)

14.00 Kuşadasıspor-Bayrampaşa (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-23 Elazığ FK (Merkez Spor Kopleksi)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Darıca Gençlerbirliği (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Bulvaspor-Turgutluspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Merkür Holding Erbaaspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Fatsa Belediyespor-Kepez Belediyespor (Fatsa İlçe)

6 Kasım Pazar:

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bursa Yıldırımspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bergama Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Efeler 09 FK (Sapanca Atatürk)

14.00 Osmaniyespor-Muş 1984 Muşspor (7 Ocak)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Artvin Hopaspor (Dağılgan)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Akhisarspor (Osmanlı)

14.00 Niğde Anadolu FK-Büyükçekmece Tepecikspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı)

Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

6 Kasım Pazar:

11.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor (Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü)

12.00 Vulfz Fatih Kargümrük-Altay (Vefa)

13.30 Hatayspor-Dudullu (Karaağaç Spor Kompleksi)

B Grubu:

Yarın:

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Osmanlı)

6 Kasım Pazar:

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

12.00 Kireçburnu-Konak Belediyespor (Çayırbaşı)

12.00 Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

12.00 Fenerbahçe-Bitexen 1207 Antalyaspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

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04/11/2022 11:05