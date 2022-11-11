Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
11/11/2022
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlenen haftanın hakemleri şöyle:
Bugun:
20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan
12 Kasım Cumartesi:
14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek