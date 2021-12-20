Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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20/12/2021

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Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

19.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

21 Aralık Çarşamba:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar

23 Aralık Perşembe:

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

20/12/2021 17:50
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TAGS: Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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