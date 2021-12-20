Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
20/12/2021
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
19.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
21 Aralık Çarşamba:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
16.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar
23 Aralık Perşembe:
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk