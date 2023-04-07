Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
07/04/2023
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
7 Nisan Cuma:
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
8 Nisan Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker
9 Nisan Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: Atilla Karaoğlan
10 Nisan Pazartesi:
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: Zorbay Küçük
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen