Spor Toto Süper Lig'de 31-35. hafta programları açıklandı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları açıklandı.
19/03/2022
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlendi.
Ligde 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları şöyle:
31. hafta:
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)
16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)
32. hafta:
8 Nisan Cuma:
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadı)
9 Nisan Cumartesi:
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadı)
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya Stadı)
33. hafta:
15 Nisan Cuma:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)
34. hafta
22 Nisan Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana)
24 Nisan Pazar:
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)
20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)
25 Nisan Pazartesi:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
35. hafta:
29 Nisan Cuma:
20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
30 Nisan Cumartesi:
16.00 İttifak Holding Konyaspor- Vavacars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
1 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)