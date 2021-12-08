Spor Toto Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 17. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü Türkiye Saati ile 19.00'da oynanacak.

Galatasaray - Trabzonspor derbisi ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Ayrıca 24 Ocak - 1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA milli maç takvimi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.

Ligde 17 ile 23. haftalar arasındaki program şöyle (Türkiye Saati İle)

- 17. hafta

17 Aralık Cuma:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak)

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

- 18. Hafta

21 Aralık Salı:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

- 19. hafta

25 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

26 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)

27 Aralık Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)

- 20. hafta

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park)

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

- 21. hafta

14 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

- 22. hafta

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (NEF)

- 23. hafta

21 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23 Ocak Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

Bu habere tepkiniz:



08/12/2021 10:18