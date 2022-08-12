Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'e ikinci hafta maçlarıyla devam edilirken, Spor Toto 1. Lig'de sezon tek maçla açılacak.
12/08/2022
Süper Lig'de ikinci hafta, bu akşam saat 21.00'de başlayacak Trabsonspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla açılacak. 1. Lig'de ise sezonun ilk maçı aynı saatte Altay ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak.
Liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
Yarın:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
1. Lig
Bugün:
21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
Yarın:
17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)
19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)
21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)
21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)
14 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)
20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)
15 Ağustos Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)
21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)