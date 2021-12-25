Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

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25/12/2021

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Nef Stadı'nda oynanan maçı hakem Ali Şansalan yönetti.

Mücadele, 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla ligde 7 maçlık aranın ardından galibiyetle tanışan Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti.

22 puanlı Fraport TAV Antalyaspor ise 14. sırada kaldı.

25/12/2021 17:21
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TAGS: spor toto süper lig, galatasaray, antalyaspor
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