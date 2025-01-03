Spor yapanların düştüğü en büyük hata

Anglia Ruskin Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarına göre, her gün spor yapmak, kilo kaybı ve kas gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Araştırmalar, 4 haftada bir ağır egzersizlere ara verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Anglia Ruskin Üniversitesi tarafından yapılan bir analiz, sürekli aynı egzersizleri yapmanın, kas gelişimi ve kilo kaybını engellediğini gösterdi. Vücudun aynı hareketlere alışarak yeni kas yapmaya gerek duymadığını belirten uzmanlar, dört ila altı haftada bir, yoğun egzersizlere ara verilmesini tavsiye etti.

Profesör Dan Gordon, bu durumu şöyle açıkladı: "Vücudumuz egzersizlere alıştıkça, daha fazla stres ve yorgunluk yaratacak değişiklikler yapmamız gerekiyor. Yani, her dört ila altı haftada bir, egzersizlerin yoğunluğunu artırmalı ya da farklı türde egzersizler denemeliyiz.''

Egzersiz uzmanları, antrenmanlarda yapılan değişikliklerin, motivasyonu artıracağını da ifade etti. Egzersizler arasındaki dinlenme sürelerinin de vücudun toparlanmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Westminster Üniversitesi'nden Daniel Brayson, her altı haftada bir egzersize ara vermenin veya yoğunluğu azaltmanın, kasların toparlanmasına destek olacağını ifade etti. Yetersiz dinlenme, kasların hasar görmesine ve performans kaybına neden olabilir.

Brayson, özellikle yoğun egzersizler yapanların, dinlenme günlerinde daha hafif egzersizler yapmalarını öneriyor.

Düzenli egzersiz yapmak; kalp hastalıkları, felç, diyabet ve kanser riskini azaltır ve erken ölüm riskini yüzde 30 oranında düşürebilir. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak, genel sağlık üzerinde olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu, haftada beş gün, günde 30 dakika egzersiz yapmaya denk gelir.