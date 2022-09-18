Spor yaparken rahatsızlandı! Hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17.09.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otele ait spor salonu içerisinde, otelde turist olarak bulunan Leow Seng YEE (E-40), spor yaptığı esnada aniden rahatsızlanması sonucu otelde görevli sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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18/09/2022 09:46