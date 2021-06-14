Spor Yapmanın Psikolojik Faydaları Nelerdir?

Hem zihinsel hem de bedensel yönden insan gelişimine olumlu yönde oldukça büyük katkıları bulunan spor, insan beyni için sağlamış olduğu gerek biyolojik gerek psikolojik yönden çeşitli etkilerle ruh sağlığını da büyük ölçüde korumaktadır. Spor yapıldığı zaman fiziksel olarak hareket halinde olduğumuzdan dolayı genel olarak dikkatimizi, gün içerisindeki yoğun stresdurumundan uzaklaştırır ve sadece bedenimizi odak haline getiririz. Söz konusu vücudumuzun her parçası da beynimizin komut verme durumuna bağlı olarak çalışmasından dolayı beden çalışması da ilk olarak beyin ile başlar.

Genel olarak insan beyninin işlevsel olma durumuna yönelik olarak çalışması da bazı psikolojik rahatsızlık durumlarının da gelişimini engellemektedir. Yapılan antrenman süreçleri ile de sinir hücrelerimiz adeta yeniden yapılanmakta ve bu durum beyin hücrelerinin yaşlanmasını da önemli ölçüde geciktirmektedir. Spor, sinir hücrelerimiz arasındaki ilişkiyi de önemli ölçüde etkilemekte ve genel koordinasyon beceri durumlarımızın da gelişimine olumlu yönde katkı sağlamaktadır.

Sporun Bedensel ve Zihinsel Yönden Faydaları

Sporun başlıca özelliklerinden bir tanesi de anti depresan özellikle göstermesidir. Düzenli bir şekilde spor yapan bireylerde depresyon durumu neredeyse hiç gözlenmemekle birlikte; sistemli ve belirli bir düzen içerisinde yapılan spor, genel Dopamin ve Endorfin seviyelerini de önemli ölçüde etkilemektedir. Genel mutluluk hormonlarında artış sağlamakta olan spor, iş hayatı stresine karşı da oldukça önemli bir koz olarak öne çıkmaktadır. Söz konusu spor ile insan beynindeki oksijen miktarı da artmakta ve hafıza da büyük oranda güçlenmektedir. Bu sebeple kişi zinde hissetmekte ve genel bireysel performans durumu da ciddi biçimde artış göstermektedir.

Sporun Genel İnsan Psikolojisindeki Yeri

Düzenli ve sistematik bir şekilde yapılan spor;

• Bireyi stresten korur ve stresten kurtulmaya da büyük oranda yardımcı olur.

• Oldukça kolay ve iyi bir şekilde uyumaya da yardımcı olur.

• İyi bir fiziksel görünüm de sağlayan spor, zihinsel uyanıklığı da büyük ölçüde artırır.

• Depresyonun atlatılma sürecinde de oldukça etkilidir ve kişinin kendine güvenini de artırır.

• Cinsel yaşam üzerinde de oldukça olumlu etkileri olan spor, günlük hayatı çok daha yaşanır kılar.

Genel psikoloji durumu üzerinden baktığımız da spor, sadece yetişkinler için değil çocuklar için de oldukça önemlidir. Özellikle son günlerde dört duvar içerisinde yaşamlarını sürdüren ve sadece sınavdan sınava koşarak hayatlarına devam eden çocuklar; tablet, cep telefonu ve bilgisayar kullanımlarını da çok büyük ölçüde artırmış durumdadır. Bu sebeple hayatları da oldukça sağlıksız ve monotonbir şekilde devam etmektedir. Spor, durağan yaşam ve obezite ile ilgili yaşanan sağlık sorunlarının önlenmesi için de büyük ölçüde önemlidir. Kas ve iskelet sisteminin pozitif yönde gelişim kaydetmesi için de çok önemli olan bu durum, çocuğun sosyalleşmesi ve genel özgüvenin artması yönünden de oldukça gereklidir.

Düzenli Spor ve Psikoloji Üzerine Etkisi

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda düzenli bir şekilde spor yapılması, bireylerde genel olarak özgüven artışına önemli ölçüde destek olmakta ve bireyin hayatını da belirli bir disiplin içerisinde yaşamasına sebebiyet vermektedir. Belirli bir spor programı bünyesinde yapıldığı taktirde oldukça efektif sonuçları olabilen spor, insan psikolojisine de büyük ölçüde olumlu şekilde etki etmektedir. Özellikle çeşitli depresyon durumlarına karşı bir hayli etkili olan spor, hem yetişkinlere hem de çocuklara teşvik edilmesi gereken oldukça önemli bir olgudur. Eğer siz de kendinizi psikolojik yönden kötü hissediyorsanız; direkt olarak psikolog tavsiyesine başvurmalı ve herhangi bir spor dalına da ilgi duymaya gayret göstermelisiniz.

Özper Özorun

Beden Eğitimi Öğretmeni

KKTC Güreş , Kickboks ve Kempo Şampiyonu

Türkiye T1 MMA ve Grappling Şampiyonu

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14/06/2021 10:31