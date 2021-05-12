Sporcular Bayramda Alacağı Kalorilere Karşı Ne Gibi Önlemler Alabilir ?

Değerli Haber Kıbrıs okurları yazıma başlarken öncelikle Ramazan Bayramınız mübarek olsun diyerek başlamak istiyorum.

Bayramda Kalori Alımını En Aza Nasıl İndirebilirim?

Malumunuz önümüz bayram ve bayram sofraları bol kalorili menüleriyle meşhurdur. Özellikle bayramda ailenizin yapacağı tatlı ikramları bayramların vazgeçilmezlerindendir.

Kadayıflar , baklavalar ve diğer şekerli ürünlere hayır demek isteseniz bile ailenizi ve yakınlarınızı kırmamak için göz yumabilirsiniz. Peki alacağımız kalorileri en aza indirgemek için neler yapabiliriz ?

Bayramda İkram Edilen Porsiyonlara Dikkat Edin !

İkramları geri çevirmeyecekseniz porsiyonu düşürmek elinizde bulunan bir tercih olabilir. Örnek verecek olursak 1 porsiyon tel kadayıfının içerisinde 440 Kalori bulunmaktadır. Bu ürün glisemik indeksi yüksek olan bir tatlıdır. Bu ürün protein açısından düşük , yağ ve karbonhidrat değerleri açısından yüksek bir üründür. Tatlı ikramlarının porsiyonlarının yarıya veya çeyreğe indirilmesi sizlerin bayramda istenmeyen kalorileri almamanız için kritik rol oynayabilir. Ayrıca metabolizmanızın düzenli çalışmasını sağlamak ve sindirimi kolaylaştırmak için su tüketmeye bakınız.

Bayram Akşamı Kardiyo Seansı Yapılabilir

Bayram sofralarında tükettiğiniz ürünlerden alacağınız kalorileri yakabilmek adına yapılacak kardiyo egzersizleri lehinize olacaktır. Koşu, ip atlamak veya bisiklet sürmek benim tercihlerim arasında gelsede bayram sofrasında fazla tüketilen yiyeceklerden sonra bu denli bir egzersiz yapmak midenizi bulandırabilir. Bunu öngörerek bunlar yerine hazmetmek ve sindirimi kolaylaştırabilmek için yürüyüş seansı yapılabilir. Zaman ayıracağınız bir akşam yürüyüşünün kimseye bir zararı dokunmayacağı hatta faydalı olacağını söyleyebilirim.

Hedeflerinize Odaklanın !

Sporcuların hedefleri doğrultusunda beslendiğini ve taviz vermemesi gerektiğini unutmayın. Eğer bir yarışa veya müsabakaya hazırlanıyorsanız ufak kaçamakların sizleri hedeflerinizden saptırmasına izin vermeyin. Bayramda spor salonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olacağını hesaba katarsak antrenman yapmak için ev egzersizleri ve outdoor antrenmanlarını tercih edebilirsiniz. Unutmayın ki hedeflerinize giden yolda kendinize sizden başkası sınır koyamaz. Bayramlarda ve özel günlerde antrenmanlara devam edebilmek sizlerin hırsını perçinleyecek , hayalleriniz ve hedeflerinizden kopmamanızı sağlayacak özverili bir harekettir. Hayallerinizi ve hedeflerinizi aile bireylerinizle paylaşmak ve onlardan bu konuda duyarlı olmasını istemek sizin en doğal hakkınızdır.

Özper Özorun

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12/05/2021 08:48