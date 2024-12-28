Sporda 2024 böyle geçti

Türkiye ve dünyada, 2024 yılına damga vuran önemli spor olayları derlendi.

Ocak

Sporda 2024 yılının ocak ayında Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye oyunlar tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

Güney Kore'de düzenlenen oyunların ikinci günündeki finalde piste çıkan Muhammed, 1 dakika 26.349 saniyelik derecesiyle Çinli Zhang Xinzhe'nin (1.26.257) arkasında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nisanur Erbil de Türk eskrimi açısından tarihi bir başarıya imza attı. Nisanur, Tunus'un ev sahipliği yaptığı Kılıç Grand Prix'sinde finale yükseldi. Finalde İspanyol Lucia Martin-Portugues'e 15-5 yenilen Nisanur, 2'nci olarak Türkiye'ye Eskrim Grand Prix'lerindeki ilk madalyasını getirdi.

Futbol efsaneleri Beckenbauer ve Zagallo hayatlarını kaybetti

Futbol dünyası, 2024'ün ilk ayında Alman Franz Beckenbauer ve Brezilyalı Mario Zagallo'nun yasını tuttu.

1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan "Kaiser" lakaplı Beckenbauer, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Futbolculuk döneminde Bayern Münih formasıyla 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi elde eden Beckenbauer, Münih ekibinin teknik direktörü olarak da birer lig ve UEFA Kupası şampiyonluğuna uzandı.

FIFA Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk isim olan Zagallo ise 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Zagallo, futbolculuk kariyerinin tamamını Flamengo ve Botafogo kulüplerinde geçirdi. Zagallo, Brezilya Milli Takımı ile oyuncu, teknik direktör ve koordinatör olarak 4 kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Luka Doncic NBA, Sacha Boey de Süper Lig kayıtlarına girdi

Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, Atlanta Hawks karşısındaki 73 sayılık performansıyla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

Alman kulübü Bayern Münih'in 30 milyon avro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ocak ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

2 OCAK

- Eski dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 349 gün kortlardan uzak kalmasına neden olan sakatlığından galibiyetle döndü. Nadal, Uluslararası Brisbane Turnuvası'nın ilk turunda Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.

3 OCAK

- Fransa Süper Kupa'nın sahibi, Toulouse'u 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) oldu.

5 OCAK

- Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 11 yıl boyunca hapiste kalan Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, şartlı tahliye edildi.

- Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i uzatmalarda 79-76 yenerek kupanın sahibi oldu.

6 OCAK

- Brezilya Milli Takımı ile oyuncu, teknik direktör ve koordinatör olarak 4 Dünya Kupası kazanan Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.

- İspanya Kral Kupası'nda Arandina takımını 3-1 yenerek son 16 turuna kalan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ilk kez sahaya çıktı.

7 OCAK

- Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi.

8 OCAK

- Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

11 OCAK

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini açıkladı.

- Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekibi New England Patriots'ın efsanevi başantrenörü Bill Belichick, 24 sezon sonra görevinden ayrıldı.

- Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna dahil etti.

13 OCAK

- Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'de ilk kez RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.

14 OCAK

- Milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

- Futbolda İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid kazandı.

15 OCAK

- Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, ülkesine gitmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldı.

- Suudi Arabistan'da düzenlenen 2024 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren İspanyol motosiklet sürücüsü Carles Falcon, yaşamını yitirdi.

- FIFA tarafından verilen yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü, Arjantinli Lionel Messi, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise İspanyol Aitana Bonmati kazandı.

18 OCAK

- Futbolda emsal niteliğindeki bir kararla; Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İspanya temsilcisi Sevilla'yı, fazla kilolarını veremediği gerekçesiyle sözleşmesini 2021 yılında tek taraflı feshettiği Fransız futbolcu Joris Gnagnon'a karşı haklı buldu.

19 OCAK

- 2024 Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklette ise ABD'li Ricky Brabec kazandı.

21 OCAK

- Milli sporcu Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirdi.

22 OCAK

- İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter, şampiyon oldu.

26 OCAK

- Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, Atlanta Hawks karşısındaki 73 sayılık performansıyla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

27 OCAK

- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde Çinli Qinwen Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

28 OCAK

- Alman kulübü Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenen İtalyan Jannik Sinner şampiyon oldu.

29 OCAK

- 2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Danimarka'yı uzatmalarda 33-31 yenen Fransa, kupaya uzandı.

Nisanur Erbil

Şubat

2024 yılının şubat ayında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.

Kadınlar tenisinde dünya klasmanının 3 numarası ABD'li Coco Gauff, işgal altındaki Gazze'de yaşananların kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı.

Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kelvin Kiptum, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre şubat ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 ŞUBAT:

- Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı.

- Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari takımında kariyerini sürdürecek.

2 ŞUBAT:

- Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmasının ardından başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ü getirdi.

- Galatasaray, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

4 ŞUBAT:

- Türkiye Tenis Federasyonunun 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Şadi Toker, hayatını kaybetti.

- 1958 Dünya Kupası finalinde forma giyen hayattaki son futbolcu İsveçli Kurt Hamrin, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

5 ŞUBAT:

- Beşiktaş, İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki savunma oyuncusu Joe Worrall'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

6 ŞUBAT:

- Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı.

7 ŞUBAT:

- Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'i kadrosuna dahil etti.

- Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor Kulübü'nden ayrıldığını açıkladı.

8 ŞUBAT:

- UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2027 yılında yeniden aday olmayacağını duyurdu.

- UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın 4. Grup'ta rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.

- Galatasaray, Alman ekibi Hannover 96'dan savunma oyuncusu Derrick Köhn'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

9 ŞUBAT:

- Beşiktaş Kulübü, Arnavut futbolcu Ernest Muci ve Libyalı futbolcu Al-Musrati'nin transfer edildiğini açıkladı.

12 ŞUBAT:

- Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kelvin Kiptum, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

- Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası kadınlar 45 kilo koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.

- Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın kadınlar 45 kilo silkme kategorisinde 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

- Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

13 ŞUBAT:

- Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

14 ŞUBAT:

- Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazandı.

- Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya elde etti.

- Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonası'nda 67 kilo koparmada altın madalya kazandı.

15 ŞUBAT:

- Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.

- Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı.

16 ŞUBAT:

- Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı'nın başantrenörlüğü için Fransız Cedric Enard ile 1+2 olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı.

- Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

- Fenerbahçe Kulübü, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük spor kulübüne 'Hoş geldin' olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli" denildi.

18 ŞUBAT:

- Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

- Hollandalı atlet Femke Bol, kadınlar 400 metrede 49.24'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

- Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla tamamlayan Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

20 ŞUBAT:

- Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada Hamed Heidari'ye ait 51.42'lik dereceyi 51.60'la kırıp dünya rekorunun sahibi oldu.

- Eski Alman milli futbolcu Andreas Brehme'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Brehme 1990 yılında İtalya'daki Dünya Kupası'nda Almanya'ya şampiyonluğu penaltıdan kaydettiği golle getirirken, milli takımla 86 uluslararası maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

- Kadınlar tenisinde dünya klasmanının 3 numarası ABD'li Coco Gauff, işgal altındaki Gazze'de yaşananların kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

22 ŞUBAT:

- Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e, İspanya'nın Barselona kentinde bir eğlence merkezinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

- 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.

23 ŞUBAT:

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilerek elendi.

- Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Sevgi Uzun, 2024 yazında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) forma giyecek.

- 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Aysel Önder, kadınlar 400 metrede 57.54'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

25 ŞUBAT:

- Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı, 5. kez başkanlık görevine getirildi.

28 ŞUBAT:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti. TFF'den yapılan açıklamada, görevinden istifa eden Tolga Özkalfa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirilmiştir. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

29 ŞUBAT:

- Doping testi pozitif çıkan İtalya ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, 4 yıl men cezası aldı.

Mart

Mart ayında, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Denver Nuggets'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü atma sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan saha olayları gündem oluşturdu. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sahaya giren bordo-mavili taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Eski milli futbolcu Ersen Martin, hayatını kaybetti. A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, 44 yaşında hayata veda etti.

Down sendromlu milli sporcular, Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) 92 madalyayla organizasyon tarihine geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre mart ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 MART:

- Milli rallici Burcu Çetinkaya, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçildi.

2 MART:

- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç edecek "mavi kart" önerisine karşı olduklarını ifade etti.

- Futbolda Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını, 3 sezon daha beIN Sports aldı. TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında beIN MEDIA GROUP'un kazandığını duyurdu.

3 MART:

- Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Denver Nuggets'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.

6 MART:

- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği maçta Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı. Alperen Şengün, bir maçta en az 45 sayı, 15 ribaunt, 5 top çalma istatistiklerine ulaşan 5. oyuncu oldu. 21 yaşındaki oyuncu, NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak tarihe geçti.

8 MART:

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

10 MART:

- Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü atma mutluluğunu yaşadı.

- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.

14 MART:

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

- Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 68-66 yenerek finale yükseldi.

17 MART:

- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sahaya giren taraftarlarla Fenerbahçeli bazı futbolcular arasında arbede yaşandı.

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

18 MART:

- TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra sorumlularla ilgili gerekli cezai müeyyidenin uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu ve nisan ayında yapacakları olağanüstü genel kurulda camia olarak kendi kararlarını vereceklerini, gerekirse bir alt ligde mücadele edeceklerini söyledi.

19 MART:

- FIFA, Süper Lig takımlarından Kayserispor'a süresiz, Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3'er dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

- A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, 44 yaşında hayatını kaybetti. Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.

- Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, acil ateşkes çağrısında bulundu.

23 MART:

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı BMW ile ilk kez İspanya'da birinci oldu. Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'da yapılan 2. ayağının ilk yarışını birinci tamamladı.

24 MART:

- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

26 MART:

- Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) milli sporcular, 92 madalyayla organizasyon tarihine geçti. 6 dünya rekoru kıran ay-yıldızlı sporcular, organizasyonu 30 altın, 35 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla tamamlayıph, Trisome Oyunları tarihinin madalya rekorunu kırdı.

27 MART:

- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, şampiyon oldu. Kupa Voley'in en çok kazananı (9) Halkbank, bir kez daha mutlu sona ulaştı.

-Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.

30 MART:

- Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım Reeder Samsunspor oldu.

Nisan

Nisan ayında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı ve kupa Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla Galatasaray'a verildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmaya 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkma kararı aldı. Maçın henüz 50. saniyesinde Galatasaray, Maouro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli takım 2. dakikada sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun kararıyla Galatasaray, 3-0 hükmen galip ilan edildi ve kupanın sahibi oldu.

Basketbolda Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup ederek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Sarı-lacivertliler nisan ayı içerisinde de Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6, toplamda da 18. şampiyonluğunu ilan etti.

Voleybol erkeklerde Halkbank, kadınlarda ise Fenerbahçe Opet lig şampiyonluğa uzandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Nisan ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

2 NİSAN:

- Fenerbahçe Kulübünün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda, yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge, üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

3 NİSAN:

- PFDK, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi.

- Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, gelecek iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama ve Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını açıkladı.

7 NİSAN:

- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.

- Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı 4-1 yenerek normal sezonun bitimine 5 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

8 NİSAN:

- Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

11 NİSAN:

- PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve sarı-lacivertlilerin 4 milyon lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

12 NİSAN:

- Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini açıkladı.

13 NİSAN:

- Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.

14 NİSAN:

- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Spor Toto'yu 40-31 yenen Beşiktaş Safi Çimento kazandı.

17 NİSAN:

- UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi final etabı üçüncü maçında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Halkbank, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

- Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin'i 80-56 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

18 NİSAN:

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi 1-0 biten maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.

19 NİSAN:

- Galatasaray Kulübü, futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı.

- Kulüpler Birliği Vakfı, "TFF Başkanı tarafından 18 Temmuz'da yapılacağı ilan edilen seçimli genel kurulun, haziran ayının ilk haftasında yapılmasının elzem olduğunu düşünmekteyiz." açıklaması yaptı.

20 NİSAN:

- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, küme düştü.

21 NİSAN:

- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2'ye getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

- Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takım, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 kotası aldı.

22 NİSAN:

- İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan derbi karşılaşmasında Inter, deplasmanda Milan'ı 2-1 yenerek ligde 20. şampiyonluğuna ulaştı ve 2. yıldızını taktı.

23 NİSAN:

- UEFA, Türk hakem Halil Umut Meler'in Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacağını açıkladı.

24 NİSAN:

- Portekiz'de devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, altın madalya kazandı.

- Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz vefat etti.

27 NİSAN:

- Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

- Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

- Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

28 NİSAN:

- 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı.

- Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

- Milli boksör Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu

- Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mayıs

Mayıs ayında, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyonu tamamladı. Galatasaray, ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürdü.

Avrupa kupaları sahiplerini buldu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde ise Olympiakos, normal süresi 0-0 biten maçta Fiorentina'yı uzatmada 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final karşılaşmaları Antalya'da oynandı. Kadınlarda A. Carraro Imoco, erkeklerde ise Trentino Itas kupanın sahibi oldu.

Mete Gazoz'dan altın madalya

Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre mayıs ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

4 MAYIS:

- İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 2013'ten bu yana verilen "Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü" ülkede hayvanlara yönelik hassasiyetin arttığı gerekçesiyle kaldırdı.

5 MAYIS:

- Voleybolda Antalya'da oynanan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A. Carraro Imoco şampiyonluğa ulaştı.

- Voleybolda Antalya'da oynanan Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'i 3-0 mağlup eden İtalya'nın Trentino Itas takımı, şampiyon oldu.

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyon oldu.

11 MAYIS:

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı.

- Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalya kazandı.

12 MAYIS:

- Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

17 MAYIS:

- UEFA, vadesi geçmiş ödemeleri nedeniyle Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verirken, Galatasaray'ı da 30 bin avro para cezasına çarptırdı.

- Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

19 MAYIS:

- İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenen Manchester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu.

- Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

20 MAYIS:

- İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da teknik direktörlük görevi için Hollandalı Arne Slot ile anlaşma sağlandı.

22 MAYIS:

- UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

- UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı. Bundesliga'da namağlup şampiyonluğa ulaşan, tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i Ademola Lookman'ın golleriyle 3-0 yenen Atalanta, tarihinde oynadığı ilk Avrupa kupası finalinde şampiyonluğa ulaştı.

23 MAYIS:

- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'i duyuruldu. NBA'de sezonun en değerli oyuncuları Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic ve Oklahoma City Thunder'ın oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, oy birliğiyle ilk sırada sezonun 5'ine seçildi. Sezonun en iyi 5'indeki diğer isimler Dallas Mavericks'in oyun kurucusu Luka Doncic, Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum oldu.

- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.

25 MAYIS:

- Japonya hükümeti, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti" takdim etti.

- Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.

- İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda Barcelona ve Olimpik Lyon takımları arasında oynanan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde sahada "Soykırımı durdurun" yazılı pankart açıldı.

- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u 2-0 yenen Barcelona, kupanın sahibi oldu.

26 MAYIS:

- Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

- Armada Praxis Yalıkavak, Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Yenimahalle Belediyespor'u 32-27 yenerek, seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu.

- Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu. Panathinaikos ile şampiyonluk yaşayan Ergin Ataman, Avrupa'da kariyerindeki 6. kupayı kazandı.

27 MAYIS:

- Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı. Ronaldo ayrıca dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

28 MAYIS:

- Brezilyalı sırıkla atlamacı Thaigo Braz'a, doping yaptığı gerekçesiyle 16 ay men cezası verildi.

- Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

- 2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda altın madalya kazanan Sena Nur Özoğlu, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

29 MAYIS:

- İstanbul Park'ta tahliye işlemi gerçekleşti. 2 Nisan tarihinde düzenlenen ihaleyi kazanarak pistin 30 yıllığına yeni işletmecisi olan Can Bilim Eğitim Kurumları AŞ, 29 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla pisti devraldı.

- Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, teknik direktörlüğe Belçikalı Vincent Kompany'yi getirdi.

- Xavi Hernandez ile yollarını ayıran Barcelona'da teknik direktörlük görevine Alman Hansi Flick getirildi.

30 MAYIS:

- UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos, normal süresi 0-0 biten maçta Fiorentina'yı uzatmada 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Haziran

Haziran ayında Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme imzaladı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, iki yıllığına anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho için imza töreni düzenledi. Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftara açık gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübü de teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı. Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak 3. kez başkan seçilirken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oyda kaldı.

Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre haziran ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 HAZİRAN:

- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final mücadelesini kazanan Real Madrid, kupayı 15'inci kez müzesine götürdü.

2 HAZİRAN:

- Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftarlara açık gerçekleştirildi.

3 HAZİRAN:

- İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık çiftlerde Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar ikilisi altın madalya kazandı.

- İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktörlük görevine Enzo Maresca getirildi.

- İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1 kategorisinde takım halinde altın madalya kazandı.

4 HAZİRAN:

- Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldiği Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Turnuvası'ndan sakatlığı nedeniyle çekildi.

5 HAZİRAN:

- Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirildi.

- Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Cevat Karagöl, Murat Oğuz ve Ayşegül Pehlivanlar, karışık 50 metre tabanca (P4) SH1 kategorisinde takım halinde altın madalya kazandı.

7 HAZİRAN:

- Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Elis Özbay, oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın kürekçi oldu.

8 HAZİRAN:

- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 yenen Filenin Efeleri, ilk kez yer aldığı organizasyonda ilk galibiyetini elde etti.

- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'taki (Roland Garros) tek kadınlar finalinde, 12 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup eden 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, turnuvada üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

- Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

9 HAZİRAN:

- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Alcaraz, geçen yıl Wimbledon'u ve 2022'de ABD Açık'ı kazandıktan sonra üçüncü grand slam şampiyonluğunu elde etti.

- Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı. Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak 3. kez başkan seçilirken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oyda kaldı.

- İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya kazandı. Tuğba Danışmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası da aldı. Tuğba, atlamalarda Türkiye'ye 74 yıl sonra ilk madalyasını kazandırdı.

12 HAZİRAN:

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

- İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada bronz madalya elde etti. Ersu, bu branşta ilk büyükler Avrupa Şampiyonası madalyasını Türkiye'ye kazandırarak tarihe geçti.

13 HAZİRAN:

- İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Bayrak, altın madalya kazandı. Esra, şampiyonada Türkiye'ye 100 metrede ilk altın madalyayı kazandırdı.

14 HAZİRAN:

- Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i teknik direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübün yeni teknik direktörü ile 3 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.

15 HAZİRAN:

- İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti. 1998-99 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Campbell, 18 maçta 5 gol atarken, ara transferde Everton'a gitmişti.

18 HAZİRAN:

- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi.

21 HAZİRAN:

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenildi. Organizasyonun son şampiyonu milli takım, bu sonuçla organizasyona veda etti.

22 HAZİRAN:

- Ankara'da düzenlenen Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nda iki Türk sporcunun karşı karşıya geldiği finalde altın madalyayı Hacı Arap Yaman kazandı. Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen organizasyonun finalinde Hacı Arap Yaman, rakibi Barış Cin'i 178-150 yenerek şampiyon oldu.

- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.

- Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

23 HAZİRAN:

- İsviçre'de düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya kazandı. Bu başarı, 2022'den sonra Türk eskrim tarihinde ikinci Avrupa derecesi oldu.

- Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte 14.55.64'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Türkiye, başkent Belgrad'da yapılan şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.

27 HAZİRAN:

- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yendi. Bu sonuçla milliler, grupta 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı ve Avusturya ile eşleşti.

- Beşiktaş Kulübü, Rafa Silva olarak tanınan Portekizli futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'yı kadrosuna kattı.

28 HAZİRAN:

- Türkiye, kürek branşında tarihinde ilk kez paralimpik oyunlarında yer almaya hak kazandı. Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, karışık iki çifte kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen ikilisinin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota aldığı belirtildi.

30 HAZİRAN:

- Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

Temmuz

Temmuz ayında, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği organizasyonda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.

Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi. TFF, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni yapıldı. Törende Türkiye'nin bayrağını milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre temmuz ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 TEMMUZ:

- Milli atlet Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4.06.96 koşarak 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

- Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

- Fenerbahçe Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin alındığını ve milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

2 TEMMUZ:

- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

3 TEMMUZ:

- UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

5 TEMMUZ:

- UEFA Disiplin Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

6 TEMMUZ:

- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi. Ay-yıldızlılar, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.

7 TEMMUZ:

- 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu.

11 TEMMUZ:

- Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Yardımcı, "Halen seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." dedi.

12 TEMMUZ:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

13 TEMMUZ:

- Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı. İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 2-1 yenen 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, şampiyon oldu.

14 TEMMUZ:

- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde 2 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 yenen 3 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

- İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı.

15 TEMMUZ:

- Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

18 TEMMUZ:

- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildi.

22 TEMMUZ:

- Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de kulüplerin A Takım kadrolarında 14, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcuya yer verebileceğini açıkladı.

23 TEMMUZ:

- Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.

- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup etti.

24 TEMMUZ:

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi.

25 TEMMUZ:

- Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımından Faslı forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin transferini duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, Faslı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını ve Sevilla'ya 19,5 milyon avro bonservis ödeneceğini açıkladı.

- Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu.

26 TEMMUZ:

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni yapıldı. Törende Türkiye'nin bayrağını milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı.

29 TEMMUZ:

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

30 TEMMUZ:

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç-Şevval İlayda ekibi, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya elde etti. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 2-1 yenerek tur atladı.

Ağustos

Ağustos ayında Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesindeki atış tarzıyla dünya gündemine girdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla büyük ilgi çekti.

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan isimi oldu. Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

Başkent Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamındaki bisiklet branşı yol yarışı kategorisinde birçok noktada Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 8 madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD, 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında birinci oldu. Çin ikinci, Japonya ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla oyunları 64'üncü sırada bitirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü sırada tamamladı.

Turkcell Süper Kupa, Beşiktaş'ın oldu. Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ağustos ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 AĞUSTOS:

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla dünya gündemine girdi.

- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Ruzomberok'u ​​​sahasında 1-0 yenerek tur atladı.

- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu San Marino ekibi La Fiorita'yı 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

2 AĞUSTOS:

- Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 22'nci sırada tamamladı.

3 AĞUSTOS:

- Fransa'nın ev sahipliğinde süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde yapmayı planladıkları antrenman kirlilik nedeniyle iptal edildi.

- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamındaki bisiklet branşı yol yarışı kategorisinde birçok noktada Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

- Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

4 AĞUSTOS:

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic, altın madalya elde etti.

5 AĞUSTOS:

- İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı. Duplantis, rekor kırdıktan sonra milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu verdi.

6 AĞUSTOS:

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya elde etti.

7 AĞUSTOS:

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya kazandı.

8 AĞUSTOS:

- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı.

9 AĞUSTOS:

- Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

10 AĞUSTOS:

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'ya 3-1 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu dördüncü tamamladı.

- Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Kariyerindeki üçüncü olimpiyat madalyasını kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından ayakkabılarını mindere bırakarak güreşe veda etti.

- Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

11 AĞUSTOS:

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının Superpole yarışını kazanarak peş peşe 12 galibiyetle şampiyona rekorunu kırdı.Milli motosikletçi, 12'nci zaferini Yusuf Dikeç pozuyla hedefi "12"den vurarak kutladı.

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD, 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında birinci oldu. Çin ikinci, Japonya ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla oyunları 64'üncü sırada bitirdi.

12 AĞUSTOS:

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış töreniyle sona erdi. Türk bayrağını, oyunlarda gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Taha Akgül taşıdı.

13 AĞUSTOS:

- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Fransa'nın Lille ekibiyle uzatmada 1-1 berabere kalarak organizasyona veda etti.

14 AĞUSTOS:

- Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

15 AĞUSTOS:

- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.

17 AĞUSTOS:

- Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

19 AĞUSTOS:

- Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

22 AĞUSTOS:

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi.

- Berker Göker, İngiltere’nin Dover kasabasından girdiği Manş Denizi'ni 12 saat 38 dakikada yüzerek Fransa kıyısına geçti ve bu başarıya ulaşan 19. Türk sporcu oldu.

25 AĞUSTOS:

- Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti.

- Paralimpik sporcular, Paris 2024'e törenle uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları Fransa'ya uğurladı.

26 AĞUSTOS:

- Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

- Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Spor Toto'yu 39-32 yenerek, kupanın sahibi oldu.

27 AĞUSTOS:

- Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenen Armada Praxis Yalıkavak kupanın sahibi oldu.

- Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 30 milyon avro bonservis ücretiyle transfer olduğunu duyurdu.

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elendi. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

28 AĞUSTOS:

- UEFA Konferans Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, adını lig aşamasına yazdırdı.

29 AĞUSTOS:

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mülteci Paralimpik Takımı'nın Afgan sporcusu Zakia Khudadadi, para tekvandoda bronz madalya kazanarak tarihe geçti. Bu madalya, Tokyo 2020'den sonra ikinci kez Mülteci Paralimpik Takımı ismiyle yarışan ve Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) bayrağını kullanan ekibin ilk madalyası oldu.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk madalyasını aldı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı.

- UEFA Konferans Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta İsviçre'nin St. Gallen takımına penaltılarda 5-4 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarına veda etti.

- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-3'ün rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi.

30 AĞUSTOS:

- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk altın madalyasını elde etti.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı.

31 AĞUSTOS:

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler cirit atma F57 sınıfında milli sporcu Muhammet Khalvandi, gümüş madalya kazandı.

- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı.

Eylül

Eylül ayında Paris 2024 Paralimpik Oyunları tamamlandı ve Türkiye, 28 madalya kazanarak bu organizasyonda tarihinin en başarılı dönemini geçirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki paralimpik oyunlarında Türkiye 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 28 madalya elde etti.

Trabzonspor Kulübü, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirdi.

Futbolda yılın en büyük transferlerinden birine Galatasaray imza attı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen'i İtalya'nın Napoli takımından kiraladı.

Sporda 2024'ün eylül ayında üzücü haberler de oldu. Eski milli basketbolcular İlkan Karaman ile Asım Pars vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BGM'yi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşası tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi'ni (BGM) açtı.

Türk basketbolu için büyük önem taşıyan Zeytinburnu'ndaki merkezin açılışın ardından oynanan ilk resmi maçta 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes rakibini 83-82 yenerek kupayı kazandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Eylül ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

3 EYLÜL:

- Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde milli sporcu Ali Öztürk, S5 sınıfında bronz madalya kazandı.

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşı kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli özel sporcu Aysel Önder, gümüş madalya kazandı.

4 EYLÜL:

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazandı.

- Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

- İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday gösterildi.

5 EYLÜL:

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi kadınlar S11 sınıfında özel milli sporcu Ebru Acer, bronz madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda halterde milli sporcu Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, bronz madalya kazandı.

- Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez atın madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.

6 EYLÜL:

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları atletizm branşında özel milli sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar uzun atlama T20 sınıfında bronz madalya kazandı

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya kazandı.

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı.

- 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer ala milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı.

7 EYLÜL:

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli halterci Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yüzme branşı erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı.

8 EYLÜL:

- Milli basketbolcu İlkan Karaman, hayatını kaybetti.

- 2024 ABD Açık Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 12 numaralı seribaşı Taylor Fritz'i 3-0 yenen dünya 1 numarası Jannik Sinner kazandı.

9 EYLÜL:

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

13 EYLÜL:

- Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 EYLÜL:

- Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi.

23 EYLÜL:

- Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.

25 EYLÜL:

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi.

26 EYLÜL:

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yendi.

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenildi.

27 EYLÜL:

- Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

29 EYLÜL:

- Türk basketbolu için büyük önem taşıyan ve Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

- Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes kazandı.

Ekim

Ekim ayında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonu pilotlar klasmanında zirvede tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağında şampiyonluğunu ilan etti. Toprak, organizasyonda 2. kez dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonu genel klasmanda Toprak Razgatlıoğlu 527 puanla şampiyon tamamlarken Nicolo Bulega, 484 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 357 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Türkoğlu ve Üstündağ, güven tazeledi

Spor federasyonlarında olimpiyatların ardından yapılan olağan genel kurullar devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonunda Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunda ise Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi.

Ekim ayında ayrıca Altın Top (Ballon d'Or) ödülü sahibi buldu.

Yılın futbolcusuna verilen ödülü, Manchester City'de forma giyen İspanyol oyuncu Rodri kazandı.

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve olaylı geçen FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ekim ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 EKİM:

- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank'ı 3-0 yenen Arkas Spor, kupanın sahibi oldu.

2 EKİM:

- Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarlar sahaya yanıcı ve patlayıcı madde attığı için bir gün sonraya ertelendi.

3 EKİM:

- Türkiye Judo Federasyonunun 6. olağan ve 8. mali genel kurulunda Sezer Huysuz, başkanlığa yeniden seçildi.

- Fenerbahçe Opet, ertelenen FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

8 EKİM:

- Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Ankara'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı. Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Efe Aydan ise 29 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. 26 Ekim 2016'dan bu yana görevini sürdüren Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.

10 EKİM:

- Türkiye Cimnastik Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda Suat Çelen, yeniden başkanlığa seçildi.

11 EKİM:

- Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Samsun'da konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 yendi.

14 EKİM:

- Türkiye Eskrim Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Abdurrahman Karataş seçildi.

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. A Milli Takım, tarihinde ilk kez rakibini İzlanda'da yendi.

16 EKİM:

- Voleybolda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

17 EKİM:

- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali'nde milli sporcular Safiye Temizdemir ve Nedim Tolga Tunçer, trap kategorisinde bronz madalya kazandı.

- Türkiye Atıcılık Federasyonunun yeni başkanı Murat Kocakaya oldu. Ankara'daki genel kurulda kullanılan 229 oyun 153'ünü alan Murat Kocakaya, federasyon başkanlığına seçildi. Diğer aday Salih Yıldız 74 oyda kalırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

- Ampute Futbol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonda Balkan şampiyonu oldu.

18 EKİM:

- Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildi. Ankara'da düzenlenen genel kurulda Mehmet Akif Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Gökhan Dinçer 95 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

19 EKİM:

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.

- Türkiye Badminton Federasyonu 7. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi. Ankara'da gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Ercan Yıldız, tek aday olarak seçime girdi. Yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla yapılan oylama sonucunda 169 delegenin oyunu alan Ercan Yıldız, tekrar başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimde 3 oy ise geçersiz sayıldı.

20 EKİM:

- 2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki son yarışta birinci olarak sezonu podyumun zirvesinde tamamladı. Genel klasmanda 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nı Toprak Razgatlıoğlu 527 puanla şampiyon tamamlarken, 484 puanla Nicolo Bulega ikinci sırada, Alvaro Bautista da 357 puanla üçüncü sırada bitirdi.

- Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına Bahri Tanrıkulu seçildi. Federasyonun 6. olağan genel kurulu, 257 delegenin katılımıyla Ankara'da yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Bahri Tanrıkulu, kullanılan 186 oyun 181'ini alarak Türkiye Tekvando Federasyonunun yeni başkanı oldu. 5 oy geçersiz sayıldı.

21 EKİM:

- Türkiye Kaykay Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa 1 oy farkla Fahrettin Yıldız seçildi. Federasyonun 2. olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Metin Ayvazoğlu ile Fahrettin Yıldız, başkanlık için yarıştı. Kullanılan 153 oyun 75'ini alan Yıldız, federasyonun yeni başkanı oldu. Ayvazoğlu 74 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

22 EKİM:

- Türkiye Karate Federasyonunun yeni başkanı Ercüment Taşdemir oldu. Ankara'daki genel kurulda kullanılan 193 oyun 109'unu alan Ercüment Taşdemir, federasyon başkanlığına seçildi. Cenk Hilmi Kılıç 82 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu Alperen Şengün, 185 milyon dolar kazanacağı 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu ünvanına sahip oldu. Alperen Şengün yaptığı yeni sözleşmeyle NBA tarihine de geçti. Milli oyuncu, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir yıl oyuncu opsiyonuna sahip ilk isim oldu.

23 EKİM:

- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen 39 yaşındaki ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James ile 20 yaşındaki oğlu Bronny James, Lakers'ın sezon açılışı karşılaşmasında NBA'de birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçti.

24 EKİM:

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golünü 71. dakikada Gedson Fernandes attı.

26 EKİM:

- Türkiye Yelken Federasyonu başkanlığına yeniden Özlem Akdurak seçildi. Akdurak, kullanılan 270 oyun 118'ini alarak bir kez daha Türkiye Yelken Federasyonu başkanı oldu.

- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi havalı tabanca takım finalinde Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz'dan oluşan milli takım, finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

28 EKİM:

- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

- Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Manchester City'de forma giyen İspanyol oyuncu Rodri kazandı.

31 EKİM:

- Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi. 248 delegenin oy kullandığı genel kurulda 124 oy alan Ahmet Karadağ başkan oldu. Halil Akkaş ise 121 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Kasım

Kasım ayında, A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 yenerek 11. kez finallere katılma hakkı kazandı.

Tenisin efsane isimlerinden İspanyol raket Rafael Nadal, 38 yaşında kortlara veda etti.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenildi. Grubunu 2'nci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off oynayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 yenerek finallere katılma hakkı kazandı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup liderliğini garantileyerek 11. kez Avrupa Şampiyonası biletini aldı.

Beşiktaş'ta sıkıntılı süreç

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Arat, "İçimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum." dedi.

Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyuruldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre kasım ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 KASIM:

- Türkiye Hokey Federasyonu başkanlığına Mustafa Çakır seçildi.

- Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı'na Erhayat Özgür Bayazıtlı seçildi.

2 KASIM

- Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk birinci oldu.

- Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

- Türkiye Halter Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Talat Ünlü seçildi.

- Milli sporcular Emine Dursun ve Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın çift geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

3 KASIM:

- Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına yeniden Erkan Yalçın seçildi.

4 KASIM:

- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Zeynep Sönmez, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.

- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa Prof. Dr. Mutlu Türkmen seçildi.

- Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynanması planlanan müsabakanın tarafsız bir ülkede yapılacağını açıkladı.

5 KASIM:

- Türkiye Triatlon Federasyonu başkanlığına yeniden Bayram Yalçınkaya getirildi.

6 KASIM:

- Türkiye Golf Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulunda başkanlığa Yıldırım Demirören yeniden seçildi.

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

7 KASIM:

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında konuk ettiği Romanya'yı 101-54 yendi.

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Tottenham takımını 3-2 mağlup etti.

8 KASIM:

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.

- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

- Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

10 KASIM:

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 yenerek finallere katılma hakkı kazandı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup liderliğini garantileyerek 11. kez Avrupa Şampiyonası biletini aldı.

11 KASIM:

- Türkiye Sualtı Federasyonu başkanlığına Kadir Sağlam seçildi.

- Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Şafak Müderrisgil getirildi.

- UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in karşı karşıya geleceği maç, seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak.

16 KASIM:

- YouTuber ve boksör Jake Paul, profesyonel ağır sıklet müsabakasında eski şampiyon sporcu Mike Tyson'ı mağlup etti.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı ve TED Ankara Kolejliler'in eski basketbolcularından Tahir Benli hayatını kaybetti.

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'le 0-0 berabere kaldı.

18 KASIM:

- Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) Genel Kurulu'nda asbaşkanlığa seçildi.

20 KASIM:

- Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenildi. Grubunu 2'nci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

- Tenisin efsane isimlerinden İspanyol raket Rafael Nadal, 38 yaşında kortlara veda etti.

22 KASIM:

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk ettiği Macaristan'ı 92-66 yendi.

23 KASIM:

- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı oldu.

24 KASIM:

- Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

25 KASIM:

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.

27 KASIM:

- Beşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

- Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu.

28 KASIM:

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'da oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.

29 KASIM:

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci hafta maçında deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

29 KASIM:

- Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Arat, "İçimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum." dedi.

30 KASIM:

- Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Aralık

Aralık ayında gerçekleştirilen Basketbol 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasında ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet, kupanın sahibi oldu.

Basketbol 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara'da sahibini buldu. Organizasyonda ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet, kupayı müzesine götürdü.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazanan son dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda milli sporcu Emre Sakçı erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanırken, Kuzey Tunçelli ise 1500 metre serbest stilde dünya gençler rekoru kırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Taha Akgül seçildi. Federasyonun 6. olağan ve mali genel kurul toplantısında mevcut başkan Şeref Eroğlu aday olmazken başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre aralık ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Aralık:

- Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda, Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

- İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasındaki Fiorentina - Inter maçında, ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bove, sahada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bove'nin bilincinin yerine geldiği, destek olmadan nefes alabildiği bildirildi.

2 Aralık:

- Dünya Futbol Zirvesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi. Futbola yön veren uluslararası çatı kuruluşlar FIFA ve UEFA başta olmak üzere birçok kurum temsilcisi ile üst düzey yöneticiler, futbolcular ve teknik adamların katıldığı etkinliğin açılış seremonisinde konuşan Dünya Futbol Zirvesi'nin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Jan Alessie, "Misyonumuz futbol endüstrisini birleştirmek." dedi.

3 Aralık:

-Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda "haftanın oyuncusu" seçildi.

- Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı.

4 Aralık:

- Basketbol 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

- Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, kupasını düzenlenen törenle aldı. Karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Opet'in Belçikalı uzunu Emma Meesseman'a MVP ödülünü Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz verdi.

5 Aralık:

- Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de kasım ayının oyuncusu seçildi.

6 Aralık:

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gelişmeye devam ettiklerini belirterek, en büyük hedeflerinin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.

7 Aralık:

- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

8 Aralık:

- Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye, 23 yaş altı kadınlar kategorisinde takım halinde ikincilik elde etti. Şampiyonada büyük kadınlarda milli sporcu Yasemin Can, üçüncü oldu.

- Bahreyn'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya elde etti.

- İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta milli oyuncu Arda Güler, bu sezon ilk golünü attı.

9 Aralık:

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 4 altın madalya elde etti.

10 Aralık:

- Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stildeki 14.20.64'lük derecesiyle bronz madalya kazanırken, dünya gençler rekoru da kırdı.

11 Aralık:

- UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi.

12 Aralık:

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı. İsveç'te uzatmada yediği golle galibiyeti kaçıran Galatasaray, Avrupa'da namağlup ünvanını korudu.

- UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 yendi.

13 Aralık:

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e deplasmanda 2-1 yenildi.

- A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

14 Aralık:

- Türkiye'nin otomobili TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu. Bursa'da üretilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Bursaspor'a şort ve tribün isim sponsoru oldu.

15 Aralık:

- Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

16 Aralık:

- Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

17 Aralık:

- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazanan son dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından "2024 yılının en iyi kadın güreşçisi" seçildi.

- Oceanman Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nın 30-39 yaş kategorisinde birinci olan Suriyeli sporcu Muhammed Naim Mısıroğlu, sevincini Türk bayrağı açarak yaşadı.

18 Aralık:

- Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Taha Akgül seçildi. Federasyonun 6. olağan ve mali genel kurul toplantısında mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmazken, başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.

20 Aralık:

- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalarak, Avrupa kupalarına veda etti.

21 Aralık:

- Erzurum Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü, milli judocu Emre Yazgan (16) hayatını kaybetti.