Spordaki yönetim(sizlik)

Çok kötü yönetildiği dönemler oldu sporda…

İyi yönetildiği dönemlerde olmuştur.

Makam karmaşasının yaşandığı zamanları da gördük.

Koordinatörün başka dediği, müdürün başka telden çaldığı zamanları da yaşadık.

Ama bu dönemki kadar sporun hiç YÖNETİLMEDİĞİ bir dönem yaşamadık.

Bir kavram karmaşasıdır da gider.

Müdür sessiz, yönetim kurulunun başındaki kişi, kişilerle uğraşmakta…

Yönetim kurulunun eli kolu bağlı.



*

Mart ayına geldik, federasyonların yıllık bütçeleri belirlenmesine rağmen, önerge hazırlanıp bakanlar kuruluna gidemiyor.

Kimi gitti diyor, kimi gitmedi.

Birkaç gün sonra seçim yasakları girecek, federasyonlar kendi yağında kendi ciğerini kavuracak aylarca…

Bunu düşünen yok.



*

Bazı federasyonların baskıları had safhada.

Ben bütçemi beğenmedim, neden bana “sıfır artış” yapıldı, SENİN bütçen neden çok? Diye gizli kapılar arkasında bağırıyor.

Araya bakan, milletvekili koyuyor.



*

7-8 tane federasyonun tüzük değişiklikleri kayıp.

Nerede olunduğu bilinmiyor.

Bakanlar kurulunda mı?

Mevzuat dairesinde mi?

Bilen yok.

Atatürk Spor Kompleksi gömeç tarlası.

Çim sahaları doğru dürüst yapamıyoruz.

Ek, sök, yenisini yap, olmadı baştan yap.



*

Sıradan işlerin bile aksadığı bir dönemde geçiyor spor.

İnşallah düzelir diyecem, ama spor inşallahla maşallahla olacak bir kavram değil.

Spor dinamizm ister.

Spor ruh ister.

Spor heyecan ister.

Spor bilgi ister.

Spor dışa açılım ister.

20/02/2020 10:06