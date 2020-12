Spordan önce bir bardak kahve içmek performansı artırıyor

İngiliz bilim insanları, spor yapmadan önce bir bardak kahve içmenin performansı artırdığını ortaya koydu.

İngiltere’de yer alan Coventry Üniversitesi’nden bilim insanları, egzersiz yapmadan önce bir fincan kahve içmenin performansı yükselttiğini keşfetti.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, haftada üç kez antreman yapan 46 amatör bisikletçiyi bir yıl boyunca izleyerek kahve-performans ilişkisini değerlendirdi. Bisikletçiler çalışmaya katılmadan önce günde ne kadar kahve tükettiklerine ilişkin soruları yanıtlayarak ikinci gruba ayrıldı. Hiç kahve tüketmediğini ya da günde 1-2 fincan kahve içtiğini belirtenler birinci gruba, daha fazla tüketenler ise ikinci gruba alındı. Daha sonra çalışma süresi boyunca 5 kilometrelik antrenmandan önce birinci gruba bir fincan kahve, diğer gruba ise ise plasebo verildi.

DÜZENLİ KAHVE TÜKETİMİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK PERFORMANSI ARTIRIYOR

Sonuçlarda spordan hemen önce kahve içen birinci gruptaki sporcuların performansının plasebo alan bisikletçilerden yüzde 1,7 oranında daha iyi olduğu görüldü.

The International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmayı gerçekleştiren Doktor Neil Clark, sonuçların kahve içmenin düzenli kahve tüketiminden bağımsız olarak performansı arttırdığını gösterdiğini belirtti. Clark, “Spora başlamadan önce kilogram başına 3 miligram kafein tüketmenin performansa olumlu bir etki sağladığını gördük” dedi.

Bununla birlikte kafein tüketiminin kişilerin vücut ağırlığına göre hesaplanması gerektiğini belirten Clark, ortalama 70 kilo ağırlığında bir insanın ortalama olarak 200 mg kahve tüketebileceğini söyledi. Ortalama bir fincan kahve ise 75-100 mg kafein içeriyor.

KAHVE VİTAMİN VE MİNERALLER BAKIMDAN ZENGİN

Daha önce Avustralya Spor Ensititüsü (AIS) tarafından yapılan bir çalışmada ise, sinir sistemini uyaran kafeinin fiziksel performansı yüzde 11-12 civarında artığı belirtilmiş ve spordan yarım saat önce koca bir fincan kahve içilmesi tavsiye edilmişti. Bununla birlikte araştırmacılar, kahvenin İçinde bulunan B2, B5 vitamini, magnezyum, potasyum gibi pek çok besleyici öğenin vücudun spordan önce destekleyeceğini ifade etmişti.

