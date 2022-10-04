Sportif Yetenek Tarama projesi KKTC’de başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında “Sportif Yetenek Tarama Projesi” başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden çalışmayı gerçekleştirecek heyet bugün (03 Ekim 2022 Pazartesi) KKTC’ye geliyor.

04 Ekim 2022 Salı günü saat 10.00’da Lefkoşa’da ÖSYM Konferans Salonunda projenin açılış programı yapılacaktır.

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programının amacı;

Ağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Türkiye’de Uygulaması;

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı her yıl Türkiye Cumhuriyeti’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda bulunan 3. sınıf öğrencilerine eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılında uygulanan test ve ölçümler ile başlar.

Öğrencilerin test ve ölçüm parametreleri T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlemiş olduğu formüller ile değerlendirilerek spora olan yatkınlıkları belirlenir.

Test ve ölçümlere katılan öğrencilerin belli bir bölümü Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına davet edilir.

Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı, belirlenen spor salonlarında, gruplar halinde yaklaşık 1 yıl boyunca devam eder. Bu sürede öğrencilere geniş ve kapsamlı bir spor eğitimi verilir.

Eğitimlerin arasında ve sonunda test ve ölçümler uygulanarak spor branşlarına yönlendirmeye esas bilgiler toplanır.

Öğrenciler eğitim programının %20 lik kısmına devam etmez veya test ve ölçümlere katılmaz ise Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile ilişiği kesilir.

Eğitimler tamamlandıktan sonra öğrencilere, e-devlet üzerinden tüm olimpik branşların dikkate alındığı ve öğrencinin en yatkın olduğu branşlardan daha az yatkın olduğu branşa doğru sıralama yapılan spor karnesi ilan edilir. Bu aşamada öğrenciler ve veliler bağlı bulundukları il müdürlüklerine müracaat ederek Sporcu Eğitim Merkezlerine başvurabilirler, eğer yatkın oldukları branşlar SEM bünyesinde yoksa il müdürlüğünde bulunan sorumlu personeller ile spor hayatlarına devam edecekleri branşları en doğru şekilde belirlerler.

Yaklaşık 2-4 yıl sürecek olan branş eğitimleri bağlı bulunulan il özelinde spor kulüpleri bünyesinde devam eder. Öğrenciler bu süre zarfı içerisinde yatkın oldukları branşlarda özelleşirler. Peformansa dayalı müsabakalara ve yarışmalara katılırlar. Bu aşamada öne çıkan ve başarılı olan öğrenciler milli takımlara ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine tavsiye edilir, yeterli görülmeleri halinde spor hayatlarına bu seviyede devam etmeleri sağlanır.

KKTC’de projenin eğitimleri ve uygulamaları başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden KKTC’ye gelecek heyet, 04-08 Ekim 2022 tarihleri arasında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerine projeyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler vererek çalışmaları başlatacaktır.

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04/10/2022 10:00