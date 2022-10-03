Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında “Sportif Yetenek Taraması Projesi” başlıyor.

Projenin açılış programı, yarın (04 Ekim Salı) 10.00’da Lefkoşa’da ÖSYM’nin Konferans Salonunda yapılacak.

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmeyi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmayı, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmeyi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı her yıl Türkiye Cumhuriyeti’nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda bulunan 3. Sınıf öğrencilerine eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılında uygulanan Test ve Ölçümler ile başlıyor.

Öğrencilerin Test ve Ölçüm parametreleri Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Bilim Kurulunun belirlemiş olduğu formüller ile değerlendirilerek spora olan yatkınlıkları belirleniyor. Test ve ölçümlere katılan öğrencilerin belli bir bölümü Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına davet ediliyor.

Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı, belirlenen spor salonlarında, gruplar halinde yaklaşık 1 yıl boyunca devam ediyor. Bu sürede öğrencilere geniş ve kapsamlı bir spor eğitimi veriliyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra öğrencilere, tüm olimpik branşların dikkate alındığı ve öğrencinin en yatkın olduğu branşlardan daha az yatkın olduğu branşa doğru sıralama yapılan spor karnesi ilan ediliyor. Yaklaşık 2-4 yıl sürecek olan branş eğitimleri bağlı bulunulan il özelinde spor kulüpleri bünyesinde devam ediyor. Öğrenciler bu süre zarfı içerisinde yatkın oldukları branşlarda özelleşirler ve peformansa dayalı müsabakalara ve yarışmalara katılırlar. Bu aşamada öne çıkan ve başarılı olan öğrenciler milli takımlara ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine tavsiye ediliyor, yeterli görülmeleri halinde spor hayatlarına bu seviyede devam etmeleri sağlanıyor.

– KKTC’de Projenin Eğitimleri ve Uygulamaları Başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden KKTC’ye gelecek heyet 04-08 Ekim 2022 tarihleri arasında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Beden Eğitimi öğretmenlerine projeyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler vererek çalışmaları başlatması planlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



03/10/2022 17:44