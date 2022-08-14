Sporting Lizbon yeni sezonun ilk galibiyetini aldı

Sporting Lizbon, Rio Ave'yi 3-0 mağlup ederek yeni sezonun ilk galibiyetini aldı.

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14/08/2022

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Sporting Lizbon yeni sezonun ilk galibiyetini aldı

Portekiz liginin 2. hafta mücadelesinde Sporting Lizbon, Rio Ave'yi ağırladı.

Maçı Pedro Gonçalves (2) ve Matheus Nunes'in golleriyle kazanan Sporting, 3 puanı hanesine yazdırırken yeni sezondaki ilk galibiyetini elde etti.

Sporting geçtiğimiz hafta Braga ile 3-3 berabere kalmıştı.

Ligin 3. haftasında Sporting, Porto ile karşılaşacak. Rio Ave ise Estoril'e konuk olacak.

14/08/2022 12:48
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TAGS: Sporting, Lizbon, Rio Ave, galibiyet
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