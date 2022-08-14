Sporting Lizbon yeni sezonun ilk galibiyetini aldı
Sporting Lizbon, Rio Ave'yi 3-0 mağlup ederek yeni sezonun ilk galibiyetini aldı.
14/08/2022
Portekiz liginin 2. hafta mücadelesinde Sporting Lizbon, Rio Ave'yi ağırladı.
Maçı Pedro Gonçalves (2) ve Matheus Nunes'in golleriyle kazanan Sporting, 3 puanı hanesine yazdırırken yeni sezondaki ilk galibiyetini elde etti.
Sporting geçtiğimiz hafta Braga ile 3-3 berabere kalmıştı.
Ligin 3. haftasında Sporting, Porto ile karşılaşacak. Rio Ave ise Estoril'e konuk olacak.